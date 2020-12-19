Шмигаль розповів про підвищення зарплат українським медикам: будуть, як в Європі

Денис Шмигаль (фото: РБК-Україна)

В Україні на медицину в держбюджеті-2021 передбачили 163 мільярдів гривень, що є рекордним показником. Також заплановано поетапне підвищення зарплат лікарям, і до 2023 році їх рівень буде порівнянний з європейським.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера".

Глава Кабміну розповів, що в наступному році зарплати працівникам медичної сфери зростуть трохи більше ніж на 2 тисячі.

"Для лікаря, який приходить з університету, заробітна плата буде 9 500 гривень. Для більш досвідченого лікаря, високої категорії - 13 500 гривень. Це в середньому трохи більше ніж на 2 тисячі вище, ніж в цьому році", - зазначив чиновник.

При цьому Шмигаль наголосив, що влада має поетапний план зростання витрат на медицину, і до 2023 року вони мають скласти 5% від ВВП.

"Це дозволить досягти дійсно рівня європейської оплати праці для лікарів, дійсно європейських умов. Тобто цей план є", - заявив прем'єр.

Він також нагадав, що в бюджеті передбачені кошти на 300%-ві доплати лікарям, які працюють з хворими на COVID-19.

При цьому чиновник додав, що уряд виділяє значні бюджетні кошти на медицину, але на місцях виникають проблеми в їх розподілі.

Шмигаль заявив про необхідність контролю з боку як депутатів, так і представників міністерства охорони здоров'я.

Раніше повідомлялося, що глава МОЗ Максим Степанов звернувся з відеозверненням до нардепів і закликав суттєво підвищити зарплати медиків у 2021 році.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр Денис Шмигаль заявив, що в Україні фінансування медицини зросте на 60% за два роки.

Нагадаємо, у попередньому випуску ток-шоу міністр соціальної політики України Марина Лазебна розповіла, як отримати 8 тисяч гривень допомоги від держави.

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Також міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, чому уряд ухвалив рішення ввести локдаун саме на початку січня.

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А от Міхеіл Саакашвілі розповів, чи переживе бізнес жорсткий карантин в Україні, а також озвучив розмір "діри в бюджеті".

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Крім того, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" Михайло Радуцький прокоментував ідею використання російської вакцини від коронавірусу в Україні.

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Не обійшлося й без скандалів. У прямому ефірі сталася сварка лідера Національного корпусу Андрія Білецького з народним депутатом від ОПЗЖ Миколою Скориком.

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