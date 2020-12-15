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Министр здравоохранения обратился к нардепам по поводу зарплат медиков

Киев, Вторник 15 декабря 2020 08:47
Министр здравоохранения обратился к нардепам по поводу зарплат медиков
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр здравоохранения Максим Степанов обратился с видеообращением к народным депутатам, в котором призвал парламентариев существенно повысить зарплаты медиков в 2021 году.

Об этом сообщается на странице Степанова в Facebook.

“Да, бюджет сбалансирован, но этот баланс не может устраивать. Он несправедливый по отношению к нашим медикам, заработная плата которых должна финансироваться в необходимом объеме”, - заявил Степанов.

Он призвал народных депутатов выполнить общий долг перед медработниками и обеспечить им повышение зарплат.

По его словам, если зарплаты медиков останутся на нынешнем уровне, они начнут массово выезжать из страны, учитывая высокий спрос на медработников за границей.

“Если государство не обеспечит достойную зарплату медицинским работникам, то они массово начнут выезжать из страны за границу, где на них ждут с нетерпением”, - добавил.

По его словам, справедливые зарплаты врачей - это 23 тыс. грн, среднего медперсонала - 17 тыс. грн, младшего медперсонала - 12 тыс. грн. Такой уровень оплаты труда медработников был заложен Минздравом. И министерство надеется, что он будет учтен при голосовании проекта бюджета-2021.

Напомним, ранее Степанов заявлял, что Украина должна бесплатно обеспечить вакциной от коронавируса людей, которые относятся к группе риска. Речь идет о пациентах с хроническими заболеваниями, людях, старше 65 лет, а также и о медиках, сотрудниках сферы образования, соцслужб, полиции и т.д.

Общее количество таких людей составляет 20 миллионов 866 тысяч.

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Новости Украины Политика Министерство здравоохранения УкраинызарплатамедикиМаксим Степанов

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