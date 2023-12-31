Ваш шлюб приречено, якщо у стосунках з'явилися ці "тривожні дзвіночки"

Ніхто з вас над не працює над стосунками. Будь-який шлюб будується на тому, що обидва партнери докладають певні зусилля. Ви маєте працювати над стосунками, намагатися їх покращити, а не просто дивитися, як усе котиться вниз. І коли ви та ваш обранець опустили руки та нічого не хочете робити - рятувати шлюб нікому.

Ознаки безнадійних стосунків (фото: freepik.com)

Ви втомилися від стосунків. Якщо ви постійно сваритеся та вже не бачите, як знайти вихід з цієї ситуації, а постійні розмови "ні про що" приносять лише втому та роздратування - ви зайшли у глухий кут. Це дуже "тривожний дзвіночок". Спробуйте пошукати пораду у психолога чи сходіть на сімейну терапію.

Як зрозуміти, що стосунки вже не врятувати (фото: freepik.com)

Ви вже не розумієте, що відбувається між вами та вашим обранцем. Коли стосунки перетворюються на суцільну плутанину, а вам просто хочеться знати, коли це все закінчиться - слід зупинитися та замислитися. Ймовірно, вам варто зрозуміти, що розгубленість у стосунках виникає внаслідок тотальної втрати довіри та поваги.

"Перебування в неправильних стосунках може вплинути на вас, але усвідомлення цих ознак може дати вам ясність і повернути вас на шлях до того, чого ви хочете", - пояснило видання.