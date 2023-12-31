Ваш брак обречен, если в отношениях появились эти "тревожные звоночки"

В отношениях бывают непростые моменты и кризисы. Иногда все еще можно спасти, но если "тревожных звоночков" становится слишком много, исправить ситуацию очень тяжело.
Как признаки говорят о том, что брак обречен на провал, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.
Никто из вас не работает над отношениями. Любой брак строится на том, что оба партнера прилагают определенные усилия. Вы должны работать над отношениями, стараться их улучшить, а не просто смотреть, как все катится вниз. И когда вы и ваш избранник опустили руки и ничего не хотите делать - спасать брак некому.
Признаки безнадежных отношений (фото: freepik.com)
Вы устали от отношений. Если вы постоянно ссоритесь и уже не видите, как найти выход из этой ситуации, а постоянные разговоры "ни о чем" приносят только усталость и раздражение - вы зашли в тупик. Это очень "тревожный звоночек". Попытайтесь поискать совет у психолога или сходите на семейную терапию.
Как понять, что отношения уже не спасти (фото: freepik.com)
Вы уже не понимаете, что происходит между вами и вашим избранником. Когда отношения превращаются в сплошную неразбериху, а вам просто хочется знать, когда это все закончится - следует остановиться и задуматься. Вероятно, вам следует понять, что растерянность в отношениях возникает в результате тотальной потери доверия и уважения.
"Пребывание в неправильных отношениях может повлиять на вас, но осознание этих признаков может дать вам ясность и вернуть вас на путь к тому, чего вы хотите", - пояснило издание.
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