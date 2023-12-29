6 фраз, які швидко видають маніпулятора-зрадника: не ведіться на такі слова

Партнер може вам змінити, але при цьому він намагатиметься зберегти відносинами всіма силами. А вправний маніпулятор ще й поверне ситуацію так, що ви відчуєте провину за чужу провину.

Як насправді поводяться маніпулятори-зрадники та що вони зазвичай говорять, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Psychology Today.

Зрада - найстрашніше

Один зі страхів багатьох чоловіків і жінок - бути обдуреними своїми партнерами. Багато хто може зраджувати роками, при цьому майстерно приховувати це, адже залишати сім'ю або розривати тривалі стосунки - це вкрай незручно і важко. Але все ж таки, коли таємне стає явним і скандалу не уникнути, у хід часто йдуть маніпуляції.

Психологи провели опитування серед учасників віком від 20 до 30 років. Вони розповідали, як довідалися про зраду партнера і що було після цього. Проаналізувавши відповіді, експерти виділили шість фраз, які найчастіше використовують маніпулятори.

Що кажуть маніпулятори-зрадники

Це ти у всьому винен/винна, мені не вистачало уваги, турботи та любові з твого боку.

Мета такої маніпуляції - змусити людину відчути, що якби вона поводилася інакше, то все було б добре.

Мені дуже важливі наші стосунки, не треба про це забувати, всі помиляються!

Правда? Хіба людина, якій важлива сім'я, ставитиме її існування під удар?

У мене з нею/ним нічого не було, просто секс без почуттів.

Маніпулятор намагається принизити значущість зради, при цьому ваша значущість вже мізерно мала: йому начхати на те, що ви відчуваєте після зради.

Ми не можемо розлучитися. Що буде з нашими дітьми, спільними друзями?

Партнер знову намагається зневажати вами, тиснути на сімейні цінності, хоча для нього вони нічого не означають.

Це більше не повториться, давай все забудемо.

Начебто можна взяти та стерти з пам'яті провину. Маніпулятор не намагається заслужити вибачення, він хоче, щоб ви дали йому спокій.

Давай спробуємо почати все спочатку, з чистого листа.

Знову ж таки партнер не бере до уваги ваші почуття, не запитує, чи хочете ви починати все спочатку.

Також з'ясувалося, що жінки частіше звинувачують чоловіків у тому, що факт зради стався з їхньої вини. А чоловіки частіше намагаються зневажати дітьми та сімейними цінностями.

Чим старша людина, що змінила, тим активніше він намагається зробити зі скривдженого партнера жертву, тоді як молодші просто просили все забути та жити далі.

Експерти впевнені, що якщо людина щиро кається у зраді, то вона ніколи не звинувачує у цьому свого партнера.

Мало того, вона готова йти на поступки, чекати, робити все, щоб його пробачили. Найголовніше для примирення - це відновити довіру, а це довгий та складний процес.