Не час для кохання. 8 ознак того, що вам точно не потрібні нові стосунки

Іноді жінка не може зрозуміти, чи варто їй починати нові стосунки. Болісний розрив у минулому, образи на колишнього та комплекси - усе це може заважати вам рухатися далі.

Як зрозуміти, що вам ще не варто починати нові стосунки, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Your Tango .

Ви завжди обираєте не тих. Якщо вам "компас" зламаний і постійно приводить до стосунків з чоловіками, які вам зовсім не підходять - точно не варто змушувати себе починати ще один роман. Можливо, ви підсвідомо обираєте не тих партнерів, бо не хочете стосунків. І коли це так, ваш "компас" завжди буде приводити до чоловіків, які вам не підходять.

Ви не можете бути щасливою без чоловіка. Якщо ви відчуваєте себе "неповноцінною", коли поруч із вами нема партнера, й при цьому постійно намагається знайти хоча б когось - вам варто зупинитися. Для початку вам варто навчитися бути щасливою без чоловіка, лише тоді ви зможете побудувати дорослі й правильні стосунки.

Як зрозуміти, що стосунки приречено на провал (фото: freepik.com)

Ви хочете рятувати чоловіка, який поруч із вами. Деякі жінки страждають від так званого "комплексу рятівниці". І якщо ви свідомо пішли на стосунки, у яких вам доводиться усе вирішувати, то вам слід замислитися, чому це відбувається. Можливо, вам варто пропрацювати свої проблеми, а лише потім починати новий роман.

Вам потрібен той, хто врятує саме вас. Іноді й буває навпаки, і тоді жінка шукає чоловіка, який має вирішити усі її проблеми. Подумайте, чому ви не вірите у власні сили та намагається перекладати відповідальність на інших. Вам точно не слід починати стосунки, поки ви з усім не розберетеся.

Чому жінка нещаслива у стосунках (фото: freepik.com)

Ви шукаєте того, хто вас "доповнить". Якщо ви не вважаєте себе цілісною людиною, вам не варто намагатися вирішити цю проблему пошуком стосунків. Спочатку ви маєте зрозуміти, чому ви себе не поважаєте.

Ви віддаєте стосункам більше часу, аніж своїм інтересам. Якщо чоловік та роман із ним - єдине, що вас цікавить, це погано. Ви можете "душити" обранця своєю увагою і все закінчиться розривом. Саме тому перед початком стосунків вам варто знайти те, що вас цікавить, і це точно мають бути не побачення.

Коли не варто починати нові стосунки (фото: freepik.com)

Ви не пропрацювали старі травми. Коли жінка починає нові стосунки, але усе ще думає про негатив з минулого, її роман приречено. Вам не варто шукати обранця, якщо ви досі ображені на колишнього. Спочатку потрібно відпустити минуле.

Заради нового обранця ви готові на усе. Якщо чоловік вам дуже подобається і заради нього ви починаєте брехати, бути "зручною" та ідеальною, то цим стосункам не судилося бути щасливими. Почніть любити й примати себе, не треба змінюватися та вдавати когось іншого.