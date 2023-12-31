Ваш шлюб приречено, якщо у стосунках з'явилися ці "тривожні дзвіночки"

У стосунках бувають непрості моменти та кризи. Іноді усе ще можна врятувати, але якщо "тривожних дзвіночків" стає занадто багато, виправити ситуацію дуже важко.

Як ознаки говорять про те, що шлюб приречено на провал, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Your Tango .

Ніхто з вас над не працює над стосунками. Будь-який шлюб будується на тому, що обидва партнери докладають певні зусилля. Ви маєте працювати над стосунками, намагатися їх покращити, а не просто дивитися, як усе котиться вниз. І коли ви та ваш обранець опустили руки та нічого не хочете робити - рятувати шлюб нікому.

Ознаки безнадійних стосунків (фото: freepik.com)

Ви втомилися від стосунків. Якщо ви постійно сваритеся та вже не бачите, як знайти вихід з цієї ситуації, а постійні розмови "ні про що" приносять лише втому та роздратування - ви зайшли у глухий кут. Це дуже "тривожний дзвіночок". Спробуйте пошукати пораду у психолога чи сходіть на сімейну терапію.

Як зрозуміти, що стосунки вже не врятувати (фото: freepik.com)

Ви вже не розумієте, що відбувається між вами та вашим обранцем. Коли стосунки перетворюються на суцільну плутанину, а вам просто хочеться знати, коли це все закінчиться - слід зупинитися та замислитися. Ймовірно, вам варто зрозуміти, що розгубленість у стосунках виникає внаслідок тотальної втрати довіри та поваги.

"Перебування в неправильних стосунках може вплинути на вас, але усвідомлення цих ознак може дати вам ясність і повернути вас на шлях до того, чого ви хочете", - пояснило видання.