Ваш брак обречен, если в отношениях появились эти "тревожные звоночки"

В отношениях бывают непростые моменты и кризисы. Иногда все еще можно спасти, но если "тревожных звоночков" становится слишком много, исправить ситуацию очень тяжело.

Как признаки говорят о том, что брак обречен на провал, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango .

Никто из вас не работает над отношениями. Любой брак строится на том, что оба партнера прилагают определенные усилия. Вы должны работать над отношениями, стараться их улучшить, а не просто смотреть, как все катится вниз. И когда вы и ваш избранник опустили руки и ничего не хотите делать - спасать брак некому.

Признаки безнадежных отношений (фото: freepik.com)

Вы устали от отношений. Если вы постоянно ссоритесь и уже не видите, как найти выход из этой ситуации, а постоянные разговоры "ни о чем" приносят только усталость и раздражение - вы зашли в тупик. Это очень "тревожный звоночек". Попытайтесь поискать совет у психолога или сходите на семейную терапию.

Как понять, что отношения уже не спасти (фото: freepik.com)

Вы уже не понимаете, что происходит между вами и вашим избранником. Когда отношения превращаются в сплошную неразбериху, а вам просто хочется знать, когда это все закончится - следует остановиться и задуматься. Вероятно, вам следует понять, что растерянность в отношениях возникает в результате тотальной потери доверия и уважения.

"Пребывание в неправильных отношениях может повлиять на вас, но осознание этих признаков может дать вам ясность и вернуть вас на путь к тому, чего вы хотите", - пояснило издание.