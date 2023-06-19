На дороги України повернулася "автопідстава": як виглядає схема

Як діє шахрайська схема

"Злодії беруть на прокат дуже дорогий і обов’язково потужний автомобіль. Мерседес - це класика, особливо 500-й, БМВ, Порш та будь-що, що викликає "благоговєйний трєпєт" у більшості пересічних громадян. Зазвичай працюють в парі з ще одним авто", - пояснює Сененко.

При русі по дорозі з кількома смугами шахраї обирають жертву. Зазвичай, це бюджетне недороге авто (бо з дорогого може хтось вийти і обламати роги), з одним водієм в салоні, для того, щоб не було свідків і на водія можна було легше морально тиснути.

"Жертву якийсь час "пасуть", як козеня, щоб переконатися, що вона безпечна, подекуди має погані навички водіння, невпевнено себе поводить тощо. У тому числі не має відеореєстратора, а вони ж зараз всі не вітаються, плюс літера "У" чи знак "70" на задньому склі - взагалі подарунок", - додає Антон.

Далі вони просто чекають зручної ситуації: жертва їде, скажімо, у крайньому лівому ряду, у другому - величезна фура чи бус, за яким потужна машина шахраїв довгий час ховається, перебуваючи у першому ряду.

"У цей момент інше авто спільників наздоганяє жертву і вимагає блиманням дальнього світла фар звільнити третю смугу для проїзду. Жертва за всіма ПДР і правилами ввічливості, наче переконавшись, що перед фурою чи бусом друга смуга була вільна, починає перелаштовуватись", - пояснює Сененко.

Дорога машина шахраїв спритно прискорюється (для цього і потрібна потужність), імітуючи, що вона була у смузі в "сліпій зоні" жертви. Потім у машину жертви кидають пляшку, м’ячик чи що-небудь, що імітує звук удару.

"Водій-жертва їде до узбіччя, відчуваючи себе винним у тому, що не переконався в безпечності маневру, а шахраї вдвох ввічливо (вони ж ще часто в дорогих костюмах і солідно виглядають), але наполегливо пропонують вирішити питання на місці, бо машина у них дорога, страхова все не покриє, а подряпини великі", - каже Антон.

Подряпини, до речі, будуть - зроблені заздалегідь. А от машині жертви подряпини нанесуть наждачкою спільники, поки переляканий водій буде обдивлятися ушкодження дорогезного авто.

"Якби ця схема не працювала і з водіїв не "стригли" гроші - її б не існувало. Але усьому цьому можна дуже легко запобігти", - каже Антон.

Як не стати жертвою "автопідстави"

"Ми не роботи і весь час стежити за правою смугою за фурою або ж навіть за узбіччям, по якому шахраї часто обганяють велику машину - неможливо. Проте є дієвий спосіб переконатися, чи перед вами шахраї, які вас підставили, чи чесний водій, якого ви дійсно могли ненароком зачепити", - наголошує Сененко.

Він радить водіям не панікувати й викликати патруль. Не варто погоджуватись на варіант "заплатити готівкою тут і зараз".

"Вони ні за яких обставин не зв’язуватимуться ані з поліцією, ані зі страховими. Важливо: нормальні шахраї не будуть вас торкатися фізично. Погрожувати - так. Залякувати - так. Психологічно тиснути - обов’язково. Але вони чітко знають межу, де починаються важкі кримінальні наслідки, тому сідайте в своє авто під будь-яким приводом, зачиняйтесь зсередини і викликайте копів", - додає чоловік.

Можна все знімати на телефон. Він теж може миттю охолодити запал шахраїв та зробити їхні пики такими, які бувають у росіян.