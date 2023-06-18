Фото: Телефонують з "благодійного фонду". В поліції попередили про нові методи обману (freepik.com)

Зловживаючи довірою людей, шахраї вдаються до нових методів обману. Наприклад, можуть зателефонувати нібито з "благодійного фонду".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал патрульної поліції Київської області.

"Якщо раптом вам зателефонували з "благодійного фонду" та повідомили про фінансову допомогу під час війни, але для отримання грошових коштів ви маєте назвати свої особисті дані, а також всі дані своїх карток, то не розповідайте їм цього - це можуть бути шахраї", - пише пресслужба. Як вберегти себе від шахраїв: покладіть слухавку;

зверніться до своїх родичів або представників влади й перевірте, чи дійсно ви можете отримати такі виплати;

повідомте про подію на лінію 102.