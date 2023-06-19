На дороги Украины вернулась "автоподстава": как выглядит схема

Как действует мошенническая схема

"Воры берут на прокат очень дорогой и обязательно мощный автомобиль. Мерседес - это классика, особенно 500-й, БМВ, Порш и все, что вызывает благоговейный трепет у большинства рядовых граждан. Обычно работают в паре с еще одним авто", - объясняет Сененко.

При движении по дороге с несколькими полосами мошенники выбирают жертву. Обычно это бюджетное недорогое авто (ведь из дорогого может кто-то выйти и обломать рога), с одним водителем в салоне, для того, чтобы не было свидетелей и на водителя можно было легче морально давить.

"Жертву какое-то время "пасут", как козленка, чтобы убедиться, что он безопасен, кое-где имеет плохие навыки вождения, неуверенно себя ведет. В том числе не имеет видеорегистратора, а они же сейчас все не приветствуются, плюс буква "У" или знак "70" на заднем стекле - вообще подарок", - добавляет Антон.

Дальше они просто ждут удобной ситуации: жертва едет, скажем, в крайнем левом ряду, во втором - огромная фура или бус, за которым мощная машина мошенников долгое время прячется, находясь в первом ряду.

"В этот момент другой автомобиль сообщников настигает жертву и требует миганием дальнего света фар освободить третью полосу для проезда. Жертва по всем ПДД и правилам вежливости, словно убедившись, что перед фурой или бусом вторая полоса была свободна, начинает перестраиваться", - объясняет Сененко.

Дорогая машина мошенников ловко ускоряется (для этого и нужна мощность), имитируя, что она была в полосе в "слепой зоне" жертвы. Затем в машину жертвы бросают бутылку, мячик, или что-нибудь, то имитирует звук удара.

"Водитель-жертва едет к обочине, чувствуя себя виноватым в том, что не убедился в безопасности маневра, а мошенники вдвоем вежливо (они же еще часто в дорогих костюмах и солидно выглядят), но настойчиво предлагают решить вопрос на месте, потому что машина у них дорогая, страховая все не покроет, а царапины большие", - говорит Антон.

Царапины, кстати, будут - сделаны заранее. А вот машине жертвы царапины нанесут наждачкой подельники, пока испуганный водитель будет осматривать повреждение дорогостоящего авто.

"Если бы эта схема не работала и из водителей не "стригли" деньги - ее бы не существовало. Но все это можно очень легко предотвратить", - говорит Антон.

Как не стать жертвой "автоподставы"

"Мы не роботы и все время следить за правой полосой за фурой или даже за обочиной, по которой мошенники часто обгоняют большую машину - невозможно. Однако есть действенный способ убедиться, являются ли водители перед вами мошенниками, которые вас подставили, или честными людьми, которых вы действительно могли нечаянно задеть", - отмечает Сененко.

Он советует водителям не паниковать и вызвать патруль. Не стоит соглашаться на вариант "заплатить наличными здесь и сейчас".

"Они ни при каких обстоятельствах не будут связываться ни с полицией, ни со страховыми. Важно: нормальные мошенники не будут вас трогать физически. Угрожать - да. Запугивать - да. Психологически давить - обязательно. Но они четко знают границу, где начинаются тяжелые уголовные последствия, поэтому садитесь в свой автомобиль под любым предлогом, закрывайтесь изнутри и вызывайте копов", - добавляет мужчина.

Можно все снимать на телефон. Он тоже может мгновенно охладить пыл мошенников и сделать их рожи такими, какие бывают у россиян.