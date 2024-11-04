Шляхетські гилуни або вареники по-закарпатськи: рецепт, якому понад 100 років

Що потрібно для шляхетських гилунів

Для того, щоб приготувати шляхетські гилуни, треба такі продукти:

вода (для тіста) - 280 мл

вершкове масло - 40 г

яйце - 1 шт.

борошно - 550 г

сало - 200 г

яловичі легені - 300 г

яловича печінка - 300 г

цибуля - 2 шт.

сіль - 2 ч. л.

паприка - 1 ч. л.

перець чорний - 1/2 ч. л.

сушений часник - 1 ч. л.

Як готувати шляхетські гилуни

Щоб приготувати гилуни, спочатку потрібно приготувати м'ясну начинку. Для цього з печінки необхідно зняти плівку, а потім перекласти субпродукт в глибоку каструлю разом з яловичими легенями та салом.

Залийте продукти водою і відваріть до готовності, знімаючи піну. Для відварювання потрібно орієнтовно 30 хвилин.

Тим часом приготуйте тісто для вареників по-закарпатськи. Для цього налийте в миску воду, розбийте яйце та додайте 1 ч. л. солі.

Перемішайте інгредієнти до однорідної маси, а потім просійте борошно в декілька етапів і замісіть тісто. Вимішувати масу потрібно приблизно 7-10 хвилин.

Готове тісто треба загорнути в харчову плівку та залишити на деякий час. А поки приготуйте начинку для гилунів.

Тісто для гилунів (скриншот / Кулінарні витівки)

Цибулю очистьте та наріжте на маленькі кубики. Обсмажте цибулю до золотистого кольору в маслі чи олії протягом 10-12 хвилин.

Готову м'ясну начинку потрібно нарізати на невеликі шматки та перекрутити у фарш разом з цибулею. Додайте сіль, перець, сушений часник та паприку і перемішайте суміш.

М'ясна начинка для гилунів (скриншот / Кулінарні витівки)

Розкачайте тісто на пласт і виріжте кружальця склянкою. У разі необхідності додатково розкачайте кружальця, щоб тісто було дуже тонким.

Викладіть на тісто для гилунів по 1 ч. л. начинки, а потім защипніть краї, як при ліпленні вареників.

Як робити гилуни (скриншот / Кулінарні витівки)

Відваріть гилуни в киплячій воді протягом 7 хвилин з моменту спливання. Готові вареники по-закарпатськи при подачі слід полити розтопленим маслом.