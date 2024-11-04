Шляхетські гилуни або вареники по-закарпатськи: рецепт, якому понад 100 років

Шляхетські гилуни - нехитра, але смачна страва української кухні, схожа на вареники за виглядом і смаком. Але, щоб приготувати шляхетські гилуни, використовують яловичину та сало.
Про те, як готувати палюшки з сиром, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Кулінарні витівки".
Для того, щоб приготувати шляхетські гилуни, треба такі продукти:
Щоб приготувати гилуни, спочатку потрібно приготувати м'ясну начинку. Для цього з печінки необхідно зняти плівку, а потім перекласти субпродукт в глибоку каструлю разом з яловичими легенями та салом.
Залийте продукти водою і відваріть до готовності, знімаючи піну. Для відварювання потрібно орієнтовно 30 хвилин.
Тим часом приготуйте тісто для вареників по-закарпатськи. Для цього налийте в миску воду, розбийте яйце та додайте 1 ч. л. солі.
Перемішайте інгредієнти до однорідної маси, а потім просійте борошно в декілька етапів і замісіть тісто. Вимішувати масу потрібно приблизно 7-10 хвилин.
Готове тісто треба загорнути в харчову плівку та залишити на деякий час. А поки приготуйте начинку для гилунів.
Тісто для гилунів (скриншот / Кулінарні витівки)
Цибулю очистьте та наріжте на маленькі кубики. Обсмажте цибулю до золотистого кольору в маслі чи олії протягом 10-12 хвилин.
Готову м'ясну начинку потрібно нарізати на невеликі шматки та перекрутити у фарш разом з цибулею. Додайте сіль, перець, сушений часник та паприку і перемішайте суміш.
М'ясна начинка для гилунів (скриншот / Кулінарні витівки)
Розкачайте тісто на пласт і виріжте кружальця склянкою. У разі необхідності додатково розкачайте кружальця, щоб тісто було дуже тонким.
Викладіть на тісто для гилунів по 1 ч. л. начинки, а потім защипніть краї, як при ліпленні вареників.
Як робити гилуни (скриншот / Кулінарні витівки)
Відваріть гилуни в киплячій воді протягом 7 хвилин з моменту спливання. Готові вареники по-закарпатськи при подачі слід полити розтопленим маслом.
До речі, нещодавно ми писали про те, як готувати палюшки з сиром з мачанкою.
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