Шляхетские гилуны или вареники по-закарпатски: рецепт, которому более 100 лет
Шляхетские гилуны - нехитрое, но вкусное блюдо украинской кухни, похожее на вареники по виду и вкусу. Но, чтобы приготовить шляхетские гилуны, используют говядину и сало.
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Что нужно для шляхетских гилунов
Для того чтобы приготовить шляхетские гилуны, нужно следующие продукты:
- вода (для теста) - 280 мл
- сливочное масло - 40 г
- яйцо - 1 шт.
- мука - 550 г
- сало - 200 г
- говяжьи легкие - 300 г
- говяжья печень - 300 г
- лук - 2 шт.
- соль - 2 ч. л.
- паприка - 1 ч. л.
- перец черный - 1/2 ч. л.
- сушеный чеснок - 1 ч. л.
Как готовить шляхетские гилуны
Чтобы приготовить гилуны, сначала нужно приготовить мясную начинку. Для этого с печени необходимо снять пленку, а затем переложить субпродукт в глубокую кастрюлю вместе с говяжьими легкими и салом.
Залейте продукты водой и отварите до готовности, снимая пену. Для отваривания нужно ориентировочно 30 минут.
Тем временем приготовьте тесто для вареников по-закарпатски. Для этого налейте в миску воду, разбейте яйцо и добавьте 1 ч. л. соли.
Перемешайте ингредиенты до однородной массы, затем просейте муку в несколько этапов и замесите тесто. Вымешивать массу нужно примерно 7-10 минут.
Готовое тесто нужно завернуть в пищевую пленку и оставить на время. А пока приготовьте начинку для гилунов.
Тесто для гилунов (скриншот / Кулінарні витівки)
Очистьте лук и нарежьте его на маленькие кубики. Обжарьте лук до золотистого цвета в сливочном или растительном масле в течение 10-12 минут.
Готовую мясную начинку нужно нарезать на небольшие куски и перекрутить в фарш вместе с луком. Добавьте соль, перец, сушеный чеснок и паприку и перемешайте смесь.
Мясная начинка для гилунов (скриншот / Кулінарні витівки)
Раскатайте тесто на пласт, и вырежьте кружочки стаканом. В случае необходимости дополнительно раскатайте кружки, чтобы тесто было очень тонким.
Выложите на тесто для гилунов по 1 ч. л. начинки, а затем защипните края, как при лепке вареников.
Как делать гилуны (скриншот / Кулінарні витівки)
Отварите гилуны в кипящей воде в течение 7 минут с момента всплытия. Готовые вареники по-закарпатски при подаче следует полить растопленным маслом.
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