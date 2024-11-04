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Шляхетские гилуны или вареники по-закарпатски: рецепт, которому более 100 лет

Понедельник 04 ноября 2024 07:45
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Шляхетские гилуны или вареники по-закарпатски: рецепт, которому более 100 лет Шляхетские гилуны - блюдо украинской кухниі (скриншот / Кулінарні витівки)
Автор: Людмила Рябухіна

Шляхетские гилуны - нехитрое, но вкусное блюдо украинской кухни, похожее на вареники по виду и вкусу. Но, чтобы приготовить шляхетские гилуны, используют говядину и сало.

О том, как готовить костыли с сыром, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Кулінарні витівки".

Что нужно для шляхетских гилунов

Для того чтобы приготовить шляхетские гилуны, нужно следующие продукты:

  • вода (для теста) - 280 мл
  • сливочное масло - 40 г
  • яйцо - 1 шт.
  • мука - 550 г
  • сало - 200 г
  • говяжьи легкие - 300 г
  • говяжья печень - 300 г
  • лук - 2 шт.
  • соль - 2 ч. л.
  • паприка - 1 ч. л.
  • перец черный - 1/2 ч. л.
  • сушеный чеснок - 1 ч. л.

Как готовить шляхетские гилуны

Чтобы приготовить гилуны, сначала нужно приготовить мясную начинку. Для этого с печени необходимо снять пленку, а затем переложить субпродукт в глубокую кастрюлю вместе с говяжьими легкими и салом.

Залейте продукты водой и отварите до готовности, снимая пену. Для отваривания нужно ориентировочно 30 минут.

Тем временем приготовьте тесто для вареников по-закарпатски. Для этого налейте в миску воду, разбейте яйцо и добавьте 1 ч. л. соли.

Перемешайте ингредиенты до однородной массы, затем просейте муку в несколько этапов и замесите тесто. Вымешивать массу нужно примерно 7-10 минут.

Готовое тесто нужно завернуть в пищевую пленку и оставить на время. А пока приготовьте начинку для гилунов.

Шляхетские гилуны или вареники по-закарпатски: рецепт, которому более 100 лет

Тесто для гилунов (скриншот / Кулінарні витівки)

Очистьте лук и нарежьте его на маленькие кубики. Обжарьте лук до золотистого цвета в сливочном или растительном масле в течение 10-12 минут.

Готовую мясную начинку нужно нарезать на небольшие куски и перекрутить в фарш вместе с луком. Добавьте соль, перец, сушеный чеснок и паприку и перемешайте смесь.

Шляхетские гилуны или вареники по-закарпатски: рецепт, которому более 100 лет

Мясная начинка для гилунов (скриншот / Кулінарні витівки)

Раскатайте тесто на пласт, и вырежьте кружочки стаканом. В случае необходимости дополнительно раскатайте кружки, чтобы тесто было очень тонким.

Выложите на тесто для гилунов по 1 ч. л. начинки, а затем защипните края, как при лепке вареников.

Шляхетские гилуны или вареники по-закарпатски: рецепт, которому более 100 лет

Как делать гилуны (скриншот / Кулінарні витівки)

Отварите гилуны в кипящей воде в течение 7 минут с момента всплытия. Готовые вареники по-закарпатски при подаче следует полить растопленным маслом.

Кстати, недавно мы писали о том, как готовить палюшки с сыром с мачанкой.

Кроме этого, рассказывали, как готовить плацинду с тыквой.

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