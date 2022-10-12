Шлейка чи нашийник: що найкраще підійде для вигулювання собаки

Усі домашні тварини крім смаколиків дуже люблять гуляти. Нашийник або шлейка - це ті предмети, без яких неможливо уявити вигул тварини на вулиці. Але варто знати, що з цього краще вибрати.
Про це розповіла ветеринар та зоопсихолог Лілія Лободіна в Instagram.
За її словами, вибір амуніції для собак надзвичайно великий: шлейки та нашийники є різноманітних форм та з безлічі матеріалів.
Кращим варіантом для собаки буде анатомічна шлейка.
Фахівець каже, що нашийники мають більше негативного впливу на органи, розташовані в шийній ділянці: нерви, судини (в тому числі яремна вена та сонна артерія), трахею, щитоподібну залозу та навіть хребці.
Нашийники не рекомендовані, якщо песик ще не привчився не тягнути поводок.
При виборі анатомічної шлейки, потрібно звернути увагу на наступні нюанси:
Важливо, що шлейки можна застосовувати з 6-10 місяців, оскільки скелет цуценя формується.
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