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Шлейка чи нашийник: що найкраще підійде для вигулювання собаки

Що краще вибрати для вигулювання собаки (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Усі домашні тварини крім смаколиків дуже люблять гуляти. Нашийник або шлейка - це ті предмети, без яких неможливо уявити вигул тварини на вулиці. Але варто знати, що з цього краще вибрати.

Про це розповіла ветеринар та зоопсихолог Лілія Лободіна в Instagram.

За її словами, вибір амуніції для собак надзвичайно великий: шлейки та нашийники є різноманітних форм та з безлічі матеріалів.

Що краще обрати

Кращим варіантом для собаки буде анатомічна шлейка.

Фахівець каже, що нашийники мають більше негативного впливу на органи, розташовані в шийній ділянці: нерви, судини (в тому числі яремна вена та сонна артерія), трахею, щитоподібну залозу та навіть хребці.

Нашийники не рекомендовані, якщо песик ще не привчився не тягнути поводок.

При виборі анатомічної шлейки, потрібно звернути увагу на наступні нюанси:

  • Шлейка має бути вироблена з еластичного матеріалу, який не натирає шкіру та здатен регулюватися під розміри грудної клітки собаки;
  • Анатомічна шлейка має Н-форму. Шлейки Y-форми обмежують рухи, а якщо передня її частина розширена, це може призвести до викривлення передніх кінцівок;
  • Шлейка не повинна щільно прилягати до пахв. Має бути невеликий відступ від ліктьової зони (приблизно як ширина долоні - для великих собак)

Важливо, що шлейки можна застосовувати з 6-10 місяців, оскільки скелет цуценя формується.

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