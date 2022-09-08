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Как избавиться от шерсти любимца в доме? Ловите супер способы

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Четверг 08 сентября 2022 09:19
Как избавиться от шерсти любимца в доме? Ловите супер способы Фото: Как убрать шерсть животного в доме (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Поддерживать чистоту в доме, когда у вас есть домашние животные, не всегда легко. Их шерсть трудно вывести особенно на текстильных поверхностях.

Однако есть эффективные советы по избавлению от этих волосков при уборке дома, пишет Sante.

Есть отличные способы очистить дом от нежелательной шерсти домашних животных.

Лайфхаки по удалению шерсти

Клейкий валик для удаления волосков

Клейкая щетка представляет собой валик с клейкой бумагой, которая позволяет захватывать мелкие волоски. Для этого просто проведите валиком несколько раз по различным предметам мебели в доме, например по креслам или коврам.

Влажная тряпка или губка

Чтобы избавиться от шерсти на текстильной мебели, рекомендуется протереть влажной чистой тряпкой из микрофибры или губкой небольшими круговыми движения по креслам или диванам. Таким образом, вы соберете все волоски в один легко удаляемый шарик.

Уксус для удаления волос

Чтобы почистить ковры и эффективно удалить всю шерсть, рекомендуется смешать пол-литра воды с 4 столовыми ложками белого уксуса. Распылите раствор на ковер, затем почистите обратной стороной губки.

Колготки

Подметание дома не всегда является эффективным решением для удаления шерсти домашних животных. Чтобы эффективно удалить их, возьмите нейлоновые колготки и оберните ими веник, а затем подметите дом. Любые волосы прилипнут к колготкам, благодаря возникающему статическому электричеству.

Кондиционер для белья

Чтобы легко удалить шерсть с поверхности ткани, смешайте равные части воды и кондиционера для белья, а затем распылите раствор на ткань. Затем протрите все обработанные поверхности антистатической тканью, чтобы собрать пух и шерсть.

Резиновые перчатки

Чтобы очистить поверхность от шерсти вашего питомца, наденьте перчатку и проведите рукой по этой поверхности. Латексные перчатки создают статическое электричество благодаря трению, что позволяет захватывать все волоски.

Читайте также, какие домашние средства справятся с плесенью и грибком на стенах.

Кстати, ранее мы писали о том, какие предметы в доме регулярно забывают помыть во время уборки - они самые грязные.

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