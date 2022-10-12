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Шлейка или ошейник: что лучше всего подойдет для выгула собаки

Что лучше выбрать для выгулки собаки (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Все домашние животные кроме вкусностей очень любят гулять. Ошейник или шлейка - это те предметы, без которых невозможно представить выгул животного на улице. Но следует знать, что из этого лучше выбрать.

Об этом рассказала ветеринар и зоопсихолог Лилия Лободина в Instagram.

По ее словам, выбор амуниции для собак чрезвычайно велик: шлейки и ошейники есть различных форм и из множества материалов.

Что лучше выбрать

Лучшим вариантом для собаки будет анатомическая шлея.

Специалист говорит, что ошейники оказывают большее негативное влияние на органы, расположенные в шейном участке: нервы, сосуды (в том числе яремная вена и сонная артерия), трахею, щитовидную железу и даже позвонки.

Ошейники не рекомендованы, если собачка еще не приучилась не тянуть поводок.

При выборе анатомической шлейки, нужно обратить внимание на следующие нюансы:

  • Шлея должна быть изготовлена из эластичного материала, который не натирает кожу и способен регулироваться под размеры грудной клетки собаки;
  • Анатомическая шлея имеет Н-форму. Шлейки Y-формы ограничивают движения, а если передняя ее часть расширена, это может привести к искривлению передних конечностей;
  • Шлея не должна плотно прилегать к подмышкам. Должно быть небольшое отступление от локтевой зоны (примерно как ширина ладони - для больших собак)

Важно, что шлейки можно применять с 6-10 месяцев, поскольку скелет щенка формируется.

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