Шлейка или ошейник: что лучше всего подойдет для выгула собаки

Все домашние животные кроме вкусностей очень любят гулять. Ошейник или шлейка - это те предметы, без которых невозможно представить выгул животного на улице. Но следует знать, что из этого лучше выбрать.
Об этом рассказала ветеринар и зоопсихолог Лилия Лободина в Instagram.
По ее словам, выбор амуниции для собак чрезвычайно велик: шлейки и ошейники есть различных форм и из множества материалов.
Лучшим вариантом для собаки будет анатомическая шлея.
Специалист говорит, что ошейники оказывают большее негативное влияние на органы, расположенные в шейном участке: нервы, сосуды (в том числе яремная вена и сонная артерия), трахею, щитовидную железу и даже позвонки.
Ошейники не рекомендованы, если собачка еще не приучилась не тянуть поводок.
При выборе анатомической шлейки, нужно обратить внимание на следующие нюансы:
Важно, что шлейки можно применять с 6-10 месяцев, поскольку скелет щенка формируется.
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