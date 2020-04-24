Грозы, дожди и похолодание: синоптики предупредили о резкой смене погоды на выходных

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Завтра в центральных, восточных и северных областях будут грозы

Погода в Украине 25-26 апреля резко ухудшится, будут грозы и дожди, температура воздуха будет колебаться от +10 до +20. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз на 25 апреля

В западных областях дожди, днем будет +12+17, а ночью +7+9. В частности, в Закарпатской области будет гроза и дождь. Такая же погода в северных и центральных областях, там температура воздуха днем составит +16+19, а ночью +7+10. В Кропивницькій, Запорожской, Днепровской и восточных областях без осадков, днем будет +16+20, а ночью +6+9. На юге страны тоже тепло, днем будет +17+20, а ночью +6+9. В столице в субботу ожидается гроза и дождь, днем +16+18, а ночью +8+10.

Прогноз на 26 апреля

На западе страны дожди будут и на второй выходной день, днем ожидается +12+14, а ночью +3+5. Только в Винницкой, Киевской, Черниговской, Житомирской областях будет облачно и без осадков. На востоке страны, кроме дождей, будет еще и гроза, днем ожидается +10+18, а ночью +6+9. Во всех других областях дожди, но без грозы. В центре страны днем будет +10+14, а ночью +7+9. На юге страны ожидается днем +12+15, а ночью +6+9. В Киеве в воскресенье дождя не будет, переменная облачность, днем +12+14, а ночью +6+8.

Ранее сообщалось, что погода в Украине на выходных начнет портиться и синоптики прогнозируют резкое снижение температуры воздуха. Часть областей в субботу накроет грозами и ливнями, а в воскресенье циклон захватит всю Украину.

Добавим, что сегодня в Украине тепло и без осадков, только немного усиленный ветер.