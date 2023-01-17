Школяр із Житомира розробив генератор, який виробляє електроенергію з дощу (фото)

Як працює винахід

Генератор належить Артуру Печенюку. На заняттях у науковому гуртку він разом із керівником створили установку, використавши синхронний двигун, який його дідусь вийняв зі старого автомобіля.

Артур Печенюк (фото: suspilne.media)

"Такий двигун може працювати у зворотному напрямку як генератор. Установку розмістили під ринвою, з якої збігає дощова вода, і так отримали електричний струм. Використовуючи підсилювач напруги, можна таким чином, зокрема, зарядити мобільний телефон", - каже керівник гуртка Анатолій Шубін.

Так виглядає генератор за 300 гривень (фото: suspilne.media)

За його словами, винахід створювали з підручних матеріалів. Оскільки основний елемент живлення - двигун - вони не купували, то й витратили на все лише 300 гривень.

Винахідник Артур Печенюк розповів, що для того, аби зарядити телефон завдяки струму води, до установки підключали підсилювач струму з USB-виходом.

Від такого генератора можна заряджати мобільний телефон (фото: suspilne.media)

"Щоб зарядити телефон, потрібно було додати п'ять вольтів. І цього було достатньо завдяки підсилювачу струму", - каже хлопець.

У майбутньому Артур хотів би вдосконалити свій винахід, встановивши в нього новий електродвигун. Проте наразі школяр повністю задоволений тим, що зробив.