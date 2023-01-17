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Школьник из Житомира разработал генератор, производящий электроэнергию из дождя (фото)

Изобретение стоило школьнику 300 гривен (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

В Житомире девятиклассник изобрел генератор, способный производить электрическую энергию с помощью дождя. Интересно, что затраты на изобретение не были космическими - всего 300 гривен.

Об этом сообщает Суспільне.

Как работает изобретение

Генератор принадлежит Артуру Печенюку. На занятиях в научном кружке он вместе с руководителем создал установку, использовав синхронный двигатель, который его дедушка вынул из старого автомобиля.

Артур Печенюк (фото: suspilne.media)

"Такой двигатель может работать в обратном направлении как генератор. Установку разместили под водостоком, с которого сбегает дождевая вода, и так получили электрический ток. Используя усилитель напряжения, можно таким образом, в частности, зарядить мобильный телефон", - говорит руководитель кружка Анатолий Шубин.

Так выглядит генератор за 300 гривен (фото: suspilne.media)

По его словам, изобретение создавалось из подручных материалов. Поскольку основной элемент питания - двигатель - они не покупали, то и потратили на все только 300 гривен.

Изобретатель Артур Печенюк рассказал, что, для того чтобы зарядить телефон благодаря току воды, к установке подключали усилитель тока с USB-выходом.

От такого генератора можно заряжать мобильный телефон (фото suspilne.media)

"Чтобы зарядить телефон, нужно было добавить пять вольт. И этого было достаточно благодаря усилителю тока", - говорит парень.

В будущем Артур хотел бы усовершенствовать свое изобретение, установив у него новый электродвигатель. Однако школьник полностью доволен тем, что сделал.

Раньше мы рассказывали, сколько обойдется использование генератора в час или сутки.

Читайте также, что необходимо обязательно сделать перед запуском генератора.

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Житомирдітигенераторизобретатель