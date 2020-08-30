Школы начнут работать с 1 сентября: кого и почему могут не пустить

С 1 сентября начинается новый учебный год для школьников. Однако, если раньше, чтобы пойти на занятия, было достаточно иметь школьную форму, тетради и прививки, то теперь правила усложнили. Как будут работать школы с 1 сентября и кого могут не пустить в класс – читайте ниже.

В МОН опубликовали правила, по которым ученикам придется ходить в школу до следующего пересмотра ограничений.

Без маски не пустят. Так, в ведомстве предупреждают, что все ученики, за исключением 1-4 классов, должны находиться в помещениях школы в маске или респираторе.

Учителей ждет строгий контроль. Преподаватели тоже могут не попасть в учебное заведение. Так, в МОН уточняют, что помимо наличия средств индивидуальной защиты (маска – это "абсолютный минимум"), педагогам и администрации учебного заведения придется проходить температурный скрининг. В случае выявления температуры более 37,2 градуса или признаков острого респираторного заболевания сотрудник не допускается в заведение.

Изменение процесса обучения. Перед началом занятий педагоги должны опрашивать учеников о самочувствии и наличие симптомов Covid-19. При этом для проведения уроков педагогам в "оранжевых" зонах придется дополнительно использовать защитные щитки.

Коронавирус в классе. Также уточняется, что в случае, если хотя бы у одного из учеников будет положительный результат при тестировании на коронавирус, остальные дети из соответствующего класса или группы должны пойти на самоизоляцию.

Что нового появится в школе. Среди других правил - в учебных заведениях появятся места для обработки рук антисептиками, плакаты о респираторную гигиену и этикет кашля, разметка на полу. В школах должны будут очищать и дезинфицировать поверхности, дверные ручки, столы, места для сидения, поручни после занятий в конце рабочего дня; проводить проветривание в течение не менее 10 мин после каждого занятия.

Напомним, что ранее стали известны тонкости работы школьных столовых с 1 сентября.

Также мы писали, что в первые месяцы у детей в школах будет "корректирующее обучение".