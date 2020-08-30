Школи почнуть працювати з 1 вересня: кого і чому можуть не пустити

З 1 вересня починається новий навчальний рік для школярів. Однак, якщо раніше, щоб піти на заняття, було досить мати шкільну форму, зошити nf щеплення, то тепер правила ускладнили. Як працюватимуть школи з 1 вересня і кого можуть не пустити в клас – читайте нижче.

У МОН опублікували правила, за яким учням доведеться ходити в школу до наступного перегляду обмежень.

Без маски не пустять. Так, у відомстві попереджають, що всі учні, за винятком 1-4 класів, повинні знаходитися в приміщеннях школи у масці або респіраторі.

Вчителів чекає суворий контроль. Викладачі теж можуть не потрапити до навчального закладу. Так, у МОН уточнюють, що крім наявності засобів індивідуального захисту (маска – це "абсолютний мінімум"), педагогам та адміністрації навчального закладу доведеться проходити температурний скринінг. У разі виявлення температури понад 37,2 градуса або ознак гострого респіраторного захворювання співробітник не допускається в заклад.

Зміна процесу навчання. Перед початком занять педагоги повинні опитувати учнів про самопочуття і наявність симптомів Covid-19. Для проведення уроків педагогам у "помаранчевих" зонах доведеться додатково використовувати захисні щитки.

Коронавірус в класі. Також уточнюється, що в разі, якщо хоча б в одного з учнів буде позитивний результат при тестуванні на коронавірус, інші діти з відповідного класу чи групи повинні піти на самоізоляцію.

Що нового з'явиться в школі. Серед інших правил - у навчальних закладах з'являться місця для обробки рук антисептиками, плакати про респіраторну гігієну та етикету кашлю, розмітка на підлозі. В школах повинні будуть очищати та дезінфікувати поверхні, дверні ручки, столи, місця для сидіння, поручні після занять наприкінці робочого дня; проводити провітрювання протягом не менше 10 хв після кожного заняття.

Нагадаємо, що раніше стали відомі тонкощі роботи шкільних їдалень з 1 вересня.

Також ми писали, що у перші місяці у дітей в школах буде "коригуюче навчання".