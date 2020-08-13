В первые месяцы у детей в школах будет "корректирующее обучение", - МОН

Фото: школьники (facebook.com.koda gov ru_1)

"Корректирующее обучение" будет введено для проверки знаний

В Министерстве образования и науки Украины заявили, что знания, которые дети усваивали при дистанционном обучении, будут проверяться в школах в новом учебном году. Проверка будет происходить благодаря "корректирующему обучению".

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Тест для образования: как начнется новый учебный год".

"Именно в первые месяцы 2020 - 2021 учебного года в школах будет организовано так называемое "корректирующее обучение", во время которого учителя смогут выяснить освоение учениками того материала, который пришелся на карантин", - сказали РБК-Украина в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Украине перед началом учебного года не будут проводить тестирование на коронавирус для учителей.

Кроме того, РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения опубликовало рекомендации для работы школ с 1 сентября, согласно которым для начала учебного процесса необходимо обеспечить соблюдение социальной дистанции и правил гигиены.

Также глава управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что школы и университеты могут стать очагами эпидемии коронавируса.