ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В первые месяцы у детей в школах будет "корректирующее обучение", - МОН

Четверг 13 августа 2020 09:50
В первые месяцы у детей в школах будет "корректирующее обучение", - МОН
Фото: школьники (facebook.com.koda gov ru_1)
Автор: Андрей Козловский

"Корректирующее обучение" будет введено для проверки знаний

В Министерстве образования и науки Украины заявили, что знания, которые дети усваивали при дистанционном обучении, будут проверяться в школах в новом учебном году. Проверка будет происходить благодаря "корректирующему обучению".

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Тест для образования: как начнется новый учебный год".

"Именно в первые месяцы 2020 - 2021 учебного года в школах будет организовано так называемое "корректирующее обучение", во время которого учителя смогут выяснить освоение учениками того материала, который пришелся на карантин", - сказали РБК-Украина в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Украине перед началом учебного года не будут проводить тестирование на коронавирус для учителей.

Кроме того, РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения опубликовало рекомендации для работы школ с 1 сентября, согласно которым для начала учебного процесса необходимо обеспечить соблюдение социальной дистанции и правил гигиены.

Также глава управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что школы и университеты могут стать очагами эпидемии коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины школа
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь