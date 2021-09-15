Эти школы могут отправить на карантин уже в сентябре: Минздрав назвал условия

При переводе Украины в "желтую" зону учебные заведения будут работать при условии наличия не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами.

В случае введения "красного" уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать только если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат.

Что означает "желтый" и "красный" сертификат?

Согласно новым изменениям, COVID-сертификат будет иметь две опции (так называемые "желтый" или "зеленый") и будет содержать информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования (действует 72 часа) или выздоровление от COVID-19.

Так называемый "желтый" сертификат будет иметь информацию о первой прививке, а "зеленый" - полный курс.

Какие ограничения будут действовать в "желтой" зоне карантина?

Будет запрещено:

массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв. метра площади здания или территории,

заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест,

заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров,

работа учреждений образования, кроме тех, где менее 80% персонала имеют желтый или зеленый COVID-сертификат.

При этом ограничения не будут применяться в случае наличия более 80% персонала и 100% посетителей заведений или мероприятий, кроме лиц, которые не достигли 18 лет, "желтых" или "зеленых" COVID-сертификатов.

Важно!

COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, печатать на бумаге соответствующего цвета не нужно.



