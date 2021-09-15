Эти школы могут отправить на карантин уже в сентябре: Минздрав назвал условия

Вопрос о переводе Украины в "желтую" зону карантина может быть принят уже в начале следующей недели. Сейчас в правительстве уже приняли решение о "желтых" и "зеленых" COVID-сертификатах, в соответствии с наличием которых будет решаться вопрос о закрытии школ.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, ссылаясь на постановление Кабинета министров № 1236. Оно было опубликовано 13 августа и вступит в силу в течение семи дней.
При переводе Украины в "желтую" зону учебные заведения будут работать при условии наличия не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами.
В случае введения "красного" уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать только если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат.
Согласно новым изменениям, COVID-сертификат будет иметь две опции (так называемые "желтый" или "зеленый") и будет содержать информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования (действует 72 часа) или выздоровление от COVID-19.
Так называемый "желтый" сертификат будет иметь информацию о первой прививке, а "зеленый" - полный курс.
Будет запрещено:
При этом ограничения не будут применяться в случае наличия более 80% персонала и 100% посетителей заведений или мероприятий, кроме лиц, которые не достигли 18 лет, "желтых" или "зеленых" COVID-сертификатов.
COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, печатать на бумаге соответствующего цвета не нужно.
Отметим, что в Украине решение об усилении карантина будет рассматриваться в начале следующей недели. Ожидается, что всю страну переведут в "желтую" зону. Это решение будет принято, когда вступит в силу постановление правительства, о котором мы писали выше. Пока что оснований для "оранжевых" или "красных" зон на уровне регионов нет.
Напомним, что в Украине вспышка коронавируса. По состоянию на 15 сентября в Украине 4640 новых заражений.