Болгария блокирует вступление Албании и Северной Македонии в ЕС, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Албания и Северная Македония выполнили все условия для начала переговоров о членстве в ЕС. По ее словам, Болгария наложила вето на начало переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Канал 5 ТВ .

" И Албания, и Македония выполнили установленные условия для начала переговоров о членстве. К сожалению, этого не удалось добиться из-за болгарского вето, но мы обещали быть близкими к этому процессу, потому что в него было вложено много сил и энергии", - заявила Меркель.

При этом канцлер Германии признала, что застой в процессе интеграции Албании в ЕС является следствием внутренней политики некоторых стран Евросоюза.

Меркель добавила, что понимает разочарование стран Западных Балкан, потому что при выполнении условий обещания должны быть выполнены, и никаких других условий не ставить по внутриполитическим причинам в некоторых странах.