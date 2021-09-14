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Болгария блокирует вступление Албании и Северной Македонии в ЕС, - Меркель

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Вторник 14 сентября 2021 20:13
Болгария блокирует вступление Албании и Северной Македонии в ЕС, - Меркель Фото: канцлер Германии Ангела Меркель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Албания и Северная Македония выполнили все условия для начала переговоров о членстве в ЕС. По ее словам, Болгария наложила вето на начало переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Канал 5 ТВ.

"И Албания, и Македония выполнили установленные условия для начала переговоров о членстве. К сожалению, этого не удалось добиться из-за болгарского вето, но мы обещали быть близкими к этому процессу, потому что в него было вложено много сил и энергии", - заявила Меркель.

При этом канцлер Германии признала, что застой в процессе интеграции Албании в ЕС является следствием внутренней политики некоторых стран Евросоюза.

Меркель добавила, что понимает разочарование стран Западных Балкан, потому что при выполнении условий обещания должны быть выполнены, и никаких других условий не ставить по внутриполитическим причинам в некоторых странах.

"Это приносит разочарование, и я понимаю существующее разочарование. Как только условия будут выполнены, слово следует сдержать, потому что в противном случае будет разочарование, и нам нужно знать, как доверять друг другу", - сказала она.

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Ангела Меркель Болгария Албания Македония Вступление в ЕС
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