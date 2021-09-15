Ці школи можуть відправити на карантин вже у вересні: МОЗ назвало умови

При переведенні України в "жовту" зону навчальні заклади працюватимуть за умови наявності не менше як 80% працівників з "жовтими" чи "зеленими" COVID-сертифікатами.

У разі введення "червоного" рівня епідемічної небезпеки заклади освіти працюватимуть лише якщо 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат.

Що означає "жовтий" і "червоний" сертифікат?

Згідно з новими змінами, COVID-сертифікат матиме дві опції (так звані "жовтий" або "зелений") та міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19.

Так званий "жовтий" сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а "зелений" - про повний курс.

Які обмеження діятимуть у "жовтій" зоні карантину?

Буде заборонено:

масові заходи за участю більш як 1 особи на 4 кв. метри площі будівлі або території,

заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,

заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів,

робота закладів освіти, окрім тих, де менше 80% персоналу мають жовтий чи зелений COVID-сертифікат.

При цьому обмеження не будуть застосовуватися у разі наявності у понад 80% персоналу та 100% відвідувачів закладів чи заходів, крім осіб, які не досягли 18 років, "жовтих" або "зелених" COVID-сертифікатів.

Важливо!

COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки виключно в цифровому форматі, друкувати на папері відповідного кольору не потрібно.



