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Вопрос о переходе Украины в "желтую" зону будет решаться на следующей неделе, - Ляшко

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Киев, Вторник 14 сентября 2021 20:32
Вопрос о переходе Украины в "желтую" зону будет решаться на следующей неделе, - Ляшко Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине решение об усилении карантина будет рассматриваться в начале следующей недели. Ожидается, что всю страну переведут в "желтую" зону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко.

"Вопрос о переводе Украины в желтый уровень эпидемиологической небезопасности будет решаться минимум в понедельник-вторник на следующей неделе, поскольку вступит в силу постановление, которое вчера правительство приняло" - сказал Ляшко в эфире "ТСН".

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщили, что решение об усилении карантина в стране примет Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций до конца текущей недели.

Отметим, Минздрав обеспокоен коэффициентом выявления COVID-случаев в Украине.

Ранее Кабинет министров обновил правила карантина в Украине. РБК-Украина расписало, о каких ограничениях идет речь.

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