Школы Киева, которые готовят к открытию с 1 сентября: список

С 1 сентября в школах Киева должно начаться обучение, при условии, что заведения оборудованы бомбоубежищем, или укрытия есть рядом, в пешей десятиминутной доступности.
Какие школы будут открыты в Киеве - читайте ниже в материале Styler.
Сейчас районные управления образования и отдельные учреждения объявили тендеры на проведение ремонтов укрытий и сооружений гражданской защиты, их элементов в учреждениях среднего образования.
Согласно этому списку в системе публичных закупок ProZorro, пишет Informator, в Киеве готовятся к открытию ряд школ. Отметим, что большинство должно закончить работы до 1 сентября.
Работы во всех учебных заведениях района завершат до 30 августа.
Киевский профессиональный строительный лицей (планируют завершить работы до 20 декабря).
Работы в большинстве учебных заведениях района планируют завершить до 23 августа.
В школах Днепровского района должны закончить ремонтные работы до 15 декабря.
Работы в большинстве учебных заведениях района завершат до 23 августа.
Ремонтные работы в этих заведениях должны провести до 22 августа.
Работы должны завершить до 23 августа.
В целом планируется потратить на ремонт укрытий в учебных заведениях города и на закупку туда инвентаря около 59,1 млн грн.
Ранее мы писали, за сколько времени дети и учителя должны добраться до укрытия, если его нет в школе.
Также сообщалось, сколько стоит собрать ребенка в первый класс.