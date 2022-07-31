Школы Киева, которые готовят к открытию с 1 сентября: список

Сейчас районные управления образования и отдельные учреждения объявили тендеры на проведение ремонтов укрытий и сооружений гражданской защиты, их элементов в учреждениях среднего образования.

Согласно этому списку в системе публичных закупок ProZorro, пишет Informator, в Киеве готовятся к открытию ряд школ. Отметим, что большинство должно закончить работы до 1 сентября.

Голосеевский район

СОШ №122

СШ №260

Лицей №227 им. М. М. Громова

СОШ №37

Школа №36 им. С. П. Королева

Специальная школа-интернат №7

Школа №92

СШ №150

СШ №112 им. Т. Г. Шевченко

СОШ №286

СШ №269

Гимназия №179

СШИ №9

СШ №85

Школа №108

Работы во всех учебных заведениях района завершат до 30 августа.

Дарницкий район

Киевский профессиональный строительный лицей (планируют завершить работы до 20 декабря).

Деснянский район

СШ №313

Школа №300

Гимназия №283

Школа №275 им. В. Кравчука

Школа №321 (до 30 сентября)

Гимназия "Троещина"

Школа №270 (до 31 октября)

Школа №292 им. Ивана Мазепы (до 31 августа)

СШ №250 (до 25 августа)

Школа №263 им. Евгения Коновальца

Школа №276 (конец августа)

Школа №294

СШ №264

Специализированная школа №264

Школа №300

Школа №192 (до 13 августа)

Школа №238 (до 21 августа)

Школа №282 (до 20 августа)

Школа №190

Школа №308

СШ №301 им. Ярослава Мудрого

СШ №251 им. Хо Ши Мина

Школа №307 (до 24 августа)

Школа №248 (до 20 августа)

Школа №212 (до 31 декабря)

Начальная школа №312 (до 31 августа)

Работы в большинстве учебных заведениях района планируют завершить до 23 августа.

Днепровский район

Водная станция киевского Дворца детей и юношества (до 10 декабря)

УВК "Доминанта" - СШ №204

УВК №30 спецшкола-гимназия "Эконад" (работы должны завершить до 15 декабря)

СШ №234

СШ №246

СОШ №99

СОШ №4

В школах Днепровского района должны закончить ремонтные работы до 15 декабря.

Оболонский район

СШИ №4

СШИ №5

СШИ №21

СШИ №25

СШИ №16

УВК "Потенциал"

Школа №245

СШ №14 им. С. Ф. Грушевского

Школа №226

Школа №233

Работы в большинстве учебных заведениях района завершат до 23 августа.

Печерский район

ЗЗСО №86 (до 15 сентября)

ЗЗСО №109

ЗЗСО №51

ЗЗСО №181 (в трех этих заведениях - до 20 августа)

Святошинский район

ЗЗСО №281

СОШ №297 (обе школы - до 16 сентября)

Соломенский район

ЗЗСО №52

СШ №67

ЗЗСО №26

ЗЗСО №229

Ремонтные работы в этих заведениях должны провести до 22 августа.

Шевченковский район

Школа №25

Школа №28

Школа №82

Работы должны завершить до 23 августа.

В целом планируется потратить на ремонт укрытий в учебных заведениях города и на закупку туда инвентаря около 59,1 млн грн.