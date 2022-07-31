Школи Києва, які готують до відкриття з 1 вересня: список

З 1 вересня в школах Києва має розпочатися навчання, за умови, що заклади обладнані бомбосховищем, або укриття є поруч, в пішій десятихвилинній доступності.
Які школи будуть відкриті в Києві - читайте нижче в матеріалі Styler.
Наразі районні управління освіти та окремі заклади оголосили тендери на проведення ремонтів укриттів та споруд цивільного захисту, їх елементів у закладах середньої освіти.
Згідно з цим списком у системі публічних закупівель ProZorro, пише Informator, у Києві готуються до відкриття ряд шкіл. Зазначимо, що більшість має закінчити роботи до 1 вересня.
Роботи в усіх навчальних закладах району завершать до 30 серпня.
Київський професійний будівельний ліцей (планують завершити роботи до 20 грудня).
Роботи в більшості навчальних закладах району планують завершити до 23 серпня.
У школах Дніпровського району мають закінчити ремонтні роботи до 15 грудня.
Роботи у більшості навчальних закладах району завершать до 23 серпня.
Ремонтні роботи у цих закладах мають провести до 22 серпня.
Роботи мають завершити до 23 серпня.
Загалом планується витратити на ремонт укриттів у навчальних закладах міста та на закупівлю туди інвентарю близько 59,1 млн грн.
Раніше ми писали, за скільки часу діти і вчителі повинні дістатися до укриття, якщо його немає в школі.
Також повідомлялося, скільки коштує зібрати дитину в перший клас.