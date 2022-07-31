Школи Києва, які готують до відкриття з 1 вересня: список
З 1 вересня в школах Києва має розпочатися навчання, за умови, що заклади обладнані бомбосховищем, або укриття є поруч, в пішій десятихвилинній доступності.
Які школи будуть відкриті в Києві - читайте нижче в матеріалі Styler.
Наразі районні управління освіти та окремі заклади оголосили тендери на проведення ремонтів укриттів та споруд цивільного захисту, їх елементів у закладах середньої освіти.
Згідно з цим списком у системі публічних закупівель ProZorro, пише Informator, у Києві готуються до відкриття ряд шкіл. Зазначимо, що більшість має закінчити роботи до 1 вересня.
Голосіївський район
- СЗШ №122
- СШ №260
- Ліцей №227 ім. М. М. Громова
- СЗШ №37
- ЗНЗ №36 ім. С. П. Корольова
- Спеціальна школа-інтернат №7
- ЗНЗ №92
- СШ №150
- СШ №112 ім. Т. Г. Шевченка
- СЗШ №286
- СШ №269
- Гімназія №179
- СШІ №9
- СШ №85
- ЗНЗ №108
Роботи в усіх навчальних закладах району завершать до 30 серпня.
Дарницький район
Київський професійний будівельний ліцей (планують завершити роботи до 20 грудня).
Деснянський район
- СШ №313
- Школа №300
- Гімназія №283
- Школа №275 ім. В. Кравчука
- Школа №321 (до 30 вересня)
- Гімназія "Троєщина"
- Школа №270 (до 31 жовтня)
- Школа №292 ім. Івана Мазепи (до 31 серпня)
- СШ №250 (до 25 серпня)
- Школа №263 ім. Євгена Коновальця
- Школа №276 (кінець серпня)
- Школа №294
- СШ №264
- Спеціалізована школа №264
- Школа №300
- Школа №192 (до 13 серпня)
- Школа №238 (до 21 серпня)
- Школа №282 (до 20 серпня)
- Школа №190
- Школа №308
- СШ №301 ім. Ярослава Мудрого
- СШ №251 ім. Хо Ши Міна
- Школа №307 (до 24 серпня)
- Школа №248 (до 20 серпня)
- Школа №212 (до 31 грудня)
- Початкова школа №312 (до 31 серпня)
Роботи в більшості навчальних закладах району планують завершити до 23 серпня.
Дніпровський район
- Водна станція Київського палацу дітей та юнацтва (до 10 грудня)
- НВК "Домінанта" - СШ №204
- НВК №30 спецшкола-гімназія "ЕкоНад" (роботи мають завершити до 15 грудня)
- СШ №234
- СШ №246
- СЗШ №99
- СЗШ №4
У школах Дніпровського району мають закінчити ремонтні роботи до 15 грудня.
Оболонський район
- СШІ №4
- СШІ №5
- СШІ №21
- СШІ №25
- СШІ №16
- НВК "Потенціал"
- Школа №245
- СШ №14 ім. С. Ф. Грушевського
- Школа №226
- Школа №233
Роботи у більшості навчальних закладах району завершать до 23 серпня.
Печерський район
- ЗЗСО №86 (до 15 вересня)
- ЗЗСО №109
- ЗЗСО №51
- ЗЗСО №181 (у трьох цих закладах - до 20 серпня)
Святошинський район
- ЗЗСО №281
- СЗШ №297 (обидві школи - до 16 вересня)
Солом'янський район
- ЗЗСО №52
- СШ №67
- ЗЗСО №26
- ЗЗСО №229
Ремонтні роботи у цих закладах мають провести до 22 серпня.
Шевченківський район
- Школа №25
- Школа №28
- Школа №82
Роботи мають завершити до 23 серпня.
Загалом планується витратити на ремонт укриттів у навчальних закладах міста та на закупівлю туди інвентарю близько 59,1 млн грн.
Раніше ми писали, за скільки часу діти і вчителі повинні дістатися до укриття, якщо його немає в школі.
Також повідомлялося, скільки коштує зібрати дитину в перший клас.