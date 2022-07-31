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Школи Києва, які готують до відкриття з 1 вересня: список

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Неділя 31 липня 2022 11:17
Школи Києва, які готують до відкриття з 1 вересня: список Фото: Які школи відкриють 1 вересня у Києві (kiev.klichko.org)
Автор: Світлана Мащенко

З 1 вересня в школах Києва має розпочатися навчання, за умови, що заклади обладнані бомбосховищем, або укриття є поруч, в пішій десятихвилинній доступності.

Які школи будуть відкриті в Києві - читайте нижче в матеріалі Styler.

Наразі районні управління освіти та окремі заклади оголосили тендери на проведення ремонтів укриттів та споруд цивільного захисту, їх елементів у закладах середньої освіти.

Згідно з цим списком у системі публічних закупівель ProZorro, пише Informator, у Києві готуються до відкриття ряд шкіл. Зазначимо, що більшість має закінчити роботи до 1 вересня.

Голосіївський район

  • СЗШ №122
  • СШ №260
  • Ліцей №227 ім. М. М. Громова
  • СЗШ №37
  • ЗНЗ №36 ім. С. П. Корольова
  • Спеціальна школа-інтернат №7
  • ЗНЗ №92
  • СШ №150
  • СШ №112 ім. Т. Г. Шевченка
  • СЗШ №286
  • СШ №269
  • Гімназія №179
  • СШІ №9
  • СШ №85
  • ЗНЗ №108

Роботи в усіх навчальних закладах району завершать до 30 серпня.

Дарницький район

Київський професійний будівельний ліцей (планують завершити роботи до 20 грудня).

Деснянський район

  • СШ №313
  • Школа №300
  • Гімназія №283
  • Школа №275 ім. В. Кравчука
  • Школа №321 (до 30 вересня)
  • Гімназія "Троєщина"
  • Школа №270 (до 31 жовтня)
  • Школа №292 ім. Івана Мазепи (до 31 серпня)
  • СШ №250 (до 25 серпня)
  • Школа №263 ім. Євгена Коновальця
  • Школа №276 (кінець серпня)
  • Школа №294
  • СШ №264
  • Спеціалізована школа №264
  • Школа №300
  • Школа №192 (до 13 серпня)
  • Школа №238 (до 21 серпня)
  • Школа №282 (до 20 серпня)
  • Школа №190
  • Школа №308
  • СШ №301 ім. Ярослава Мудрого
  • СШ №251 ім. Хо Ши Міна
  • Школа №307 (до 24 серпня)
  • Школа №248 (до 20 серпня)
  • Школа №212 (до 31 грудня)
  • Початкова школа №312 (до 31 серпня)

Роботи в більшості навчальних закладах району планують завершити до 23 серпня.

Дніпровський район

  • Водна станція Київського палацу дітей та юнацтва (до 10 грудня)
  • НВК "Домінанта" - СШ №204
  • НВК №30 спецшкола-гімназія "ЕкоНад" (роботи мають завершити до 15 грудня)
  • СШ №234
  • СШ №246
  • СЗШ №99
  • СЗШ №4

У школах Дніпровського району мають закінчити ремонтні роботи до 15 грудня.

Оболонський район

  • СШІ №4
  • СШІ №5
  • СШІ №21
  • СШІ №25
  • СШІ №16
  • НВК "Потенціал"
  • Школа №245
  • СШ №14 ім. С. Ф. Грушевського
  • Школа №226
  • Школа №233

Роботи у більшості навчальних закладах району завершать до 23 серпня.

Печерський район

  • ЗЗСО №86 (до 15 вересня)
  • ЗЗСО №109
  • ЗЗСО №51
  • ЗЗСО №181 (у трьох цих закладах - до 20 серпня)

Святошинський район

  • ЗЗСО №281
  • СЗШ №297 (обидві школи - до 16 вересня)

Солом'янський район

  • ЗЗСО №52
  • СШ №67
  • ЗЗСО №26
  • ЗЗСО №229

Ремонтні роботи у цих закладах мають провести до 22 серпня.

Шевченківський район

  • Школа №25
  • Школа №28
  • Школа №82

Роботи мають завершити до 23 серпня.

Загалом планується витратити на ремонт укриттів у навчальних закладах міста та на закупівлю туди інвентарю близько 59,1 млн грн.

Раніше ми писали, за скільки часу діти і вчителі повинні дістатися до укриття, якщо його немає в школі.

Також повідомлялося, скільки коштує зібрати дитину в перший клас.

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