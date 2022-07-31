Школи Києва, які готують до відкриття з 1 вересня: список

З 1 вересня в школах Києва має розпочатися навчання, за умови, що заклади обладнані бомбосховищем, або укриття є поруч, в пішій десятихвилинній доступності.

Які школи будуть відкриті в Києві - читайте нижче в матеріалі Styler.

Загалом планується витратити на ремонт укриттів у навчальних закладах міста та на закупівлю туди інвентарю близько 59,1 млн грн .

Ремонтні роботи у цих закладах мають провести до 22 серпня.

Згідно з цим списком у системі публічних закупівель ProZorro, пише Informator , у Києві готуються до відкриття ряд шкіл. Зазначимо, що більшість має закінчити роботи до 1 вересня.

Наразі районні управління освіти та окремі заклади оголосили тендери на проведення ремонтів укриттів та споруд цивільного захисту , їх елементів у закладах середньої освіти.

Раніше ми писали, за скільки часу діти і вчителі повинні дістатися до укриття, якщо його немає в школі.

Також повідомлялося, скільки коштує зібрати дитину в перший клас.