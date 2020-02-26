Под школой массовый митинг: в Ровенской области 600 детей не ходят на уроки

В Ровенской области 600 детей не могут посещать занятия (коллаж: РБК-Украина)

В Ровенской области 600 учеников не могут пойти в школу

Более 600 учеников в Ровенской области не ходят на уроки из-за невыполненных обещаний построить здание школы. На уроки их не пустили родители, а учителя поддержали. Связано это с тем, что нынешняя школа рассчитана на втрое меньшее количество учеников, а занимаются в ней в три смены.

600 детей не ходят в школу из-за протеста родителей. Учиться в здании, рассчитанном на 200 человек в три смены сложно. А новое здание людям обещают уже 8 лет, но до сих пор даже не залили фундамента. Об этом говорится в сюжете "ТСН".

Родители решили устроить протест и просто не пускают своих детей на занятия. Говорят – устали ждать. Требование родителей заключается в том, чтобы местная администрация начала строительство нового здания школы. До этого времени дети ходить в школу не будут.

"Просто фото для пиара, для интернета, потому что перед выборами, бетономешалка, два мешка цемента, четыре блока – мы такое принимать не будем", - заявила одна из протестующих.

В их поддержку встали и учителя. Они говорят, что школа рассчитана на 200 учеников, а учится - 600. Место для занятий ищут по всему селу.

"У нас дети учатся в музее, еще учатся в сельском совете, там инклюзивный класс, и еще в клубе", - рассказала учительница.

До недавнего времени дети учились в помещении, в котором на стенах было большое количество плесени. Поэтому ученикам и детям пришлось еще больше потесниться.

Заместитель главы Ровенской обладминистрации Сергей Подолин заявил, что для строительства школы нужно 137 миллионов гривен, и что получить их надеются у государства.

"Мы планируем начать подготовительные работы в конце этого года, потому что готовы финансировать и местный бюджет, а основное строительство – с 2021 года, с весны", - заявил чиновник.

Жители села не верят, потому что подобные заявления слышали и ранее.

"Будем перекрывать трассу варшавскую", - предупредили селяне.

В Ровенской области 600 учеников не могут пойти в школу

Напомним, что ранее в Новых Санжарах почти половина детей не пришла в школу.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковской области произошел пожар в школе.