В Ивано-Франковской области произошел пожар в школе

Фото: пожар в школе (dsns.gov.ua)

В результате инцидента пострадавших нет

Утром 21 февраля в селе Селец Ивано-Франковской области произошел пожар в здании школы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, информация о пожаре в школе поступила в 7:19, на место происшествия немедленно были направлены подразделения. На месте происшествия спасатели установили, что огнем охвачено перекрытие школы между вторым и чердачным этажами.

Отмечается, что около 7:45 пожар в школе был локализован. Пострадавшие в результате чрезвычайного происшествия не обнаружены.

Напомним, ранее сообщалось, что на Гаити произошел пожар в несанкционированном детском доме. В результате пожара погибли 15 детей. Детей можно было спасти, но для этого у пожарных не было необходимого оборудования.

Также РБК-Украина писало, что в американском штате Пенсильвания в городе Эри произошел пожар в детском саду. В результате пожара погибли 5 детей, еще один ребенок попал в больницу с ожогами.

Кроме того, в Алжире в результате пожара в родильном доме погибли 8 новорожденных, более 70 человек были эвакуированы. Министр здравоохранения Алжира отстранил управляющего больницей и директора здравоохранения в провинции Эль-Уед.