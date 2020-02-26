Під школою масовий мітинг: у Рівненській області 600 дітей не ходять на уроки

У Рівненській області 600 дітей не можуть відвідувати заняття (колаж: РБК-Україна)

У Рівненській області 600 учнів не можуть піти в школу

Понад 600 учнів в Рівненській області не ходять на уроки через невиконанні обіцянки побудувати будівлю школи. На уроки їх не пустили батьки, а вчителі підтримали. Пов'язано це з тим, що нинішня школа розрахована на втричі меншу кількість учнів, а займаються в ній в три зміни.

600 дітей не ходять в школу через протест батьків. Вчитися у будинку, розрахованому на 200 осіб в три зміни складно. А нову будівлю людям обіцяють вже 8 років, але досі навіть не залили фундаменту. Про це йдеться в сюжеті "ТСН".

Батьки вирішили влаштувати протест і просто не пускають своїх дітей на заняття. Кажуть – втомилися чекати. Вимога батьків полягає в тому, щоб місцева адміністрація почала будівництво нової будівлі школи. До цього часу діти ходити в школу не будуть.

"Просто фото для піару, для інтернету, тому що перед виборами, бетономішалка, два мішки цементу, чотири блоку – ми таке приймати не будемо", - заявила одна з протестуючих.

В їх підтримку встали й вчителі. Вони кажуть, що школа розрахована на 200 учнів, а навчається - 600. Місце для занять шукають по всьому селу.

"У нас діти вчаться в музеї, ще навчаються в сільській раді - там інклюзивний клас - і ще в клубі", - розповіла вчителька.

До недавнього часу діти навчалися у приміщенні, в якому на стінах була велика кількість цвілі. Тому учням і дітям довелося ще більше потіснитися.

Заступник голови Рівненської обладміністрації Сергій Подолін заявив, що для будівництва школи потрібно 137 мільйонів гривень, і отримати їх сподіваються у держави.

"Ми плануємо розпочати підготовчі роботи в кінці цього року, тому що готові фінансувати й місцевий бюджет, а основне будівництво – з 2021 року, з весни", - заявив чиновник.

Жителі села не вірять, тому що подібні заяви чули й раніше.

"Будемо перекривати трасу варшавську", - попередили селяни.

У Рівненській області 600 учнів не можуть піти в школу

Нагадаємо, що раніше у Нових Санжарах майже половина дітей не прийшла до школи.

Також повідомлялося, що в Івано-Франківській області сталася пожежа в школі.