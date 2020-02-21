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В Новых Санжарах почти половина детей не пришла в школу

Новости » Происшествия     21.02.2020 - 15:33
В Новых Санжарах почти половина детей не пришла в школу
Фото: школа в Новых Санжарах (из открытых источников)

Родители не пустили детей в школу из-за размещения эвакуированных из Китая

Сегодня, 21 февраля, после размещения эвакуированных из Китая в Новых Санжарах почти 400 детей не пришли в школу. Об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что родители начала забирать детей из школы еще вчера. По словам директора школы Николая Решетило, сегодня из 900 школьников не пришли почти 400.

"На такую ​​посещаемость повлияла ситуация, которая была в Новых Санжарах вчера. Но мы работаем в штатном режиме. Я обязал учителей телефону известить родителей, безопасности детей ничего не угрожает", - отметил он.

Он также добавил, что в понедельник в учебном заведении проведут родительские собрания для разъяснения ситуации.

Напомним, сегодня премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что паника вокруг коронавируса в Украине связана, в том числе, и с информационной войной. Он также добавил, что паника продолжит раскачиваться.

"Я предполагаю, что провокации продолжатся. Думаю, что информационное поле будут продолжать раскачивать, чтобы создать панику, чтобы сломить населения, посеять среди нас недоверие и раздор", - заявил он.

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