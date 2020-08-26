Школьные линейки в Киеве могут отменить: как пройдет 1 сентября

Школьных линеек в Киеве в начале нового учебного года 2020/21 может не быть. Связано это карантинным распределением на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны. Пока что чиновники уверяют, что столичные дети сядут за парты 1 сентября.

Так, по словам Олега Рубана, главы Госпродпотребслужбы Киева, очень важно не допустить заболевшего ученика или учителя в школу. Для этого необходима, как ответственность родителей, так и постоянный контроль в учебных заведениях.

"Должен быть выработан жесткий контроль. Это могут сделать родители ученика еще дома, проверив температуру ребенка перед походом в школу. А в школе должны следить за состоянием здоровья штатного персонала и учителей. И соблюдать жесткий санитарный контроль, который должен заработать с 1 сентября во всех учебных заведениях города", - рассказал Рубан, пишет Сегодня.

Глава Госпродпотребслужбы отметил, что желательно сейчас избегать толпы, так как коронавирус, как известно, передается на 1-1,5 метра при тесном контакте.

"Школьники и студенты не должны находиться в местах большого скопления людей, избегать толпы", - заявил чиновник.

Но, тем не менее, линейки в столице официально не отменены. Ведь Киев находится в "желтой" зоне, где разрешены подобные культурно-массовые мероприятия.

Если же до 1 сентября Киев попадет в "оранжевую" зону, то линеек на 1 сентября в столице не будет.

"Их (линейки. - Ред.) можно проводить, если населенный пункт находится в "зеленой" или "желтой" зонах. Но с соблюдением всех норм и правил: маски, антисептик и безопасная дистанция. Кроме того, линейку нужно проводить на отдельной территории, где для каждого человека обеспечат площадь в пять квадратных метров. Если Киев попадет в "оранжевую" зону опасности - то все линейки отменяются", - объяснил Рубан.

Напомним, что карантин в Украине хотят продлить до ноября.

Также мы писали, что в Минздраве назвали новые правила, по которым школы будут работать с 1 сентября.