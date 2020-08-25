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Как будут работать школы с 1 сентября: в Минздраве назвали новые правила

Вторник 25 августа 2020 13:05
Как будут работать школы с 1 сентября: в Минздраве назвали новые правила
В Минздраве рассказали о работе школ с 1 сентября (фото: facebook.com/koda.gov.ua)
Автор: Светлана Мащенко

Школьники должны будуть соблюдать ряд карантинных правил в учебных заведениях с 1 сентября 2020 года

В Министерстве здравоохранения рассказали, как будут работать школы с 1 сентября, и в каких случаях весь класс вынужден будет отправиться на самоизоляцию.

Новые правила озвучил на брифинге 25 августа министр здравоохранения Максим Степанов, пообещав в ближайшие дни обнародовать и отправить всем учебным заведениям список требований.

Главные правила работы школ с 1 сентября в Украине:

  • Ученикам 1-4 классов будет разрешено передвигаться по учебному заведению без масок и респираторов.
  • В регионах с "оранжевой зоной" учителя должны будут пользоваться защитными щитками и обязаны соблюдать дистанцию. Остальным - в "зеленой" и "желтой" зоне достаточно придерживаться социальной дистанции.
  • Если у кого-то из учеников обнаружат коронавирус, весь класс вынужден будет отправиться на самоизоляцию.
  • Дозаторы и антисептики должны быть установлены на входе во всех учебных заведениях.

Кроме того, отметили в ведомстве, после каждого урока дети и учителя в обязательном порядке должны будут мыть руки.

Ранее мы писали про медосмотры в школах. Стало известно, к чему стоит приготовиться детям и родителям.

Также сообщалось, что в Минздраве разъяснили, какие ограничения будут в школах разных карантинных зон.

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