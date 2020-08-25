Как будут работать школы с 1 сентября: в Минздраве назвали новые правила

Школьники должны будуть соблюдать ряд карантинных правил в учебных заведениях с 1 сентября 2020 года
В Министерстве здравоохранения рассказали, как будут работать школы с 1 сентября, и в каких случаях весь класс вынужден будет отправиться на самоизоляцию.
Новые правила озвучил на брифинге 25 августа министр здравоохранения Максим Степанов, пообещав в ближайшие дни обнародовать и отправить всем учебным заведениям список требований.
Главные правила работы школ с 1 сентября в Украине:
Кроме того, отметили в ведомстве, после каждого урока дети и учителя в обязательном порядке должны будут мыть руки.
Ранее мы писали про медосмотры в школах. Стало известно, к чему стоит приготовиться детям и родителям.
Также сообщалось, что в Минздраве разъяснили, какие ограничения будут в школах разных карантинных зон.