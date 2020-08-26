Шкільні лінійки в Києві можуть скасувати: як пройде 1 вересня

Шкільних лінійок в Києві на початку нового навчального року 2020/21 може не бути. Пов'язано це карантинним розподілом на зелену, жовту, помаранчеву й червону зони. Поки що чиновники запевняють, що столичні діти сядуть за парти 1 вересня.

Так, за словами Олега Рубана, голови Держпродспоживслужби Києва, дуже важливо не допустити хворого учня або вчителя в школу. Для цього необхідна, як відповідальність батьків, так і постійний контроль в навчальних закладах.

"Повинен бути вироблений жорсткий контроль. Це можуть зробити батьки учня ще вдома, перевіривши температуру дитини перед походом до школи. А в школі повинні стежити за станом здоров'я штатного персоналу та вчителів. І дотримуватися жорсткого санітарного контролю, який повинен запрацювати з 1 вересня у всіх навчальних закладах міста", - розповів Рубан, пише Сегодня.

Голова Держпродспоживслужби зазначив, що бажано зараз уникати натовпу, бо коронавірус, як відомо, передається на 1-1,5 метра при тісному контакті.

"Школярі і студенти не повинні знаходитися в місцях великого скупчення людей, уникати натовпу", - заявив чиновник.

Але, з усім тим, лінійки у столиці офіційно не скасовані. Адже Київ знаходиться в жовтій зоні, де дозволені такі культурно-масові заходи.

Якщо ж до 1 вересня Київ потрапить в "помаранчеву" зону, то лінійок на 1 вересня у столиці не буде.

"Їх (лінійки. - Ред.) можна проводити, якщо населений пункт знаходиться в "зеленій" або "жовтій" зонах. Але з дотриманням всіх норм і правил: маски, антисептик і безпечна дистанція. Крім того, лінійку потрібно проводити на окремій території, де для кожної людини забезпечать площу в п'ять квадратних метрів. Якщо Київ потрапить в "помаранчеву" зону небезпеки - то всі лінійки скасовуються", - пояснив Рубан.

Нагадаємо, що карантин в Україні хочуть продовжити до листопада.

Також ми писали, що в МОЗ назвали нові правила, за якими школи будуть працювати з 1 вересня.