Школьные каникулы после локдауна: появились новые даты

Школьные каникулы в Украине 2021 (коллаж: РБК-Украина)

В Украине традиционно школьные каникулы проходят четыре раза в год. При этом из-за локдауна даты зимних каникул изменились. В разных регионах каникулы заканчиваются в разное время.

Об этом сообщает "Апостроф", который собрал информацию о каникулах для школьников.

Зимние каникулы 2020/2021

Киев. Каникулы в столице были с 25 декабря по 10 января. Дети начали учиться с 11 января, но обучение проходит в удаленном режиме. Если ситуация с пандемией не станет хуже, то дети смогут сесть за парты уже с 25 января.

Харьков. 1-4 классы остаются на каникулах до 22 января, а 5−11 классы с 11 января учатся дистанционно.

Одесса. С 28 декабря каникулы начались для 40% учеников. Каникулы продолжались с 30 декабря до 13 января.

Днепр. Школам рекомендовали сделать каникулы с 25 декабря по 10 января, а с 11 по 24 января - проводить обучение дистанционно. Но не все школы прислушались к совету.

Винница. Учебный процесс в городе продлили до 30 декабря включительно. Каникулы начались с 31 декабря и по 10 января. При этом до 24 января обучение будет проходить дистанционно.

Львов. Многие школы не изменили даты каникул - с 24 декабря по 11 января. На время локдауна ученики занимаются дома дистанционно. Часть школ приняла решение, что зимние каникулы будут с 31 декабря по 25 января. Дистанционного обучения у них не будет, но в этих школах на несколько дней сократят весенние или летние каникулы.

Кропивницкий. Каникулы для школьников 3-11 классов начались в разное время, но у всех закончились 10 января. Для учеников 1-2 классов каникулы продлили до 24 января.

Мукачево. Школьные каникулы начались с 25 декабря и будут длиться до 25 января.

Запорожье. Была рекомендация провести зимние каникулы в школах Запорожской области с 28 декабря по 11 января. Некоторые учатся дистанционно. Другие школы ввели на все время локдауна каникулы.

Весенние каникулы 2021

Весной школьные каникулы начнутся 22 марта и продлятся до 28 марта включительно.

Летние каникулы 2021

Каникулы традиционно начнутся 1 июня и продлятся до 31 августа.

Осенние и зимние каникулы 2021/2022

Точных дат пока нет, поскольку все может измениться из-за карантина. Обычно школьники отдыхают со второй половины октября до 1 ноября и с 25 декабря по 10 января.

Напомним, украинских выпускников ждет приятное нововведение. Они смогут получить премию в размере 100 тысяч гривен.

Мы также писали о том, что в Украине с начала 2021 года школы перешли на новый санитарный регламент.