Школьные каникулы 2022-2023: как будут отдыхать дети и будут ли переносы

С 1 сентября часть школьников села за парты, а часть за гаджеты на "дистанционке". Школьные каникулы несмотря на военное положение будут проходить по графику, но возможны некоторые изменения.
О графике отдыха школьников читайте ниже в материале Styler.
Учебный год в Украине продлится с 1 сентября по 30 июня. Даты каникул могут меняться в соответствии с решениями администраций школ, но важно, чтобы их продолжительность была не менее 30 дней (без учета летних каникул).
Большинство украинских школ учится по семестровой системе (два семестра с отдыхом). В таких школах каникулы продлятся:
В некоторых образовательных учреждениях действует триместровая система с модулями (преимущественно, в лицеях и колледжах). Здесь каникулы имеют другой график:
Фото: Зимние каникулы должны быть по графику (freepik)
Изменения относительно сроков обучения, каникул и выходных дней будут зависеть от военной и эпидемиологической ситуации в Украине.
Также даты весенних и осенних каникул могут отличаться в зависимости от области. В связи с сильными морозами и плохим отоплением в некоторых школах каникулы также могут переноситься.
Ранее учителя назвали предметы, которые дети хуже всего воспринимают на дистанционке.
Также сообщалось, что в польские школы ушло значительно меньше детей из Украины, чем ожидалось.