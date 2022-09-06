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Места пустуют. В польские школы пошли значительно меньше детей из Украины

Новина українською →
Вторник 06 сентября 2022 11:05
Места пустуют. В польские школы пошли значительно меньше детей из Украины Фото: Украинские дети в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В министерстве готовились к обучению 300 тысяч учеников из Украины

В Польше подсчитали украинских учеников в школах и удивились: число беженцев значительно уменьшилось. Сейчас на учебу ходят 185 тысяч детей из Украины, хотя ожидалось, что с 1 сентября их будет около 300 тысяч человек.

Почему осенью меньше беженцев выбрали польские школы, чем весной, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Notes from Poland.

"Большинство будут учиться дистанционно в Украине"

Количество детей-беженцев из Украины, зачисленных в школы в Польше на новый учебный год, составляет около 185 тысяч, сообщил министр образования Прежемислав Чарнек.

"Многие ожидали, что эта цифра будет выше, чем в конце предыдущего учебного года в июне. Школы были готовы принять до 300 000 дополнительных украинских учеников, но на самом деле сейчас их на 7 000 меньше", - рассказал чиновник.

Места пустуют. В польские школы пошли значительно меньше детей из УкраиныФото: В Польских школах ждали больше украинцев (gettyimages.com)

В правительстве допускают, что число учеников из Украины со временем может увеличиться. По оценкам, в настоящее время в Польше находится от 700 тысяч до 800 тысяч беженцев школьного возраста из Украины. Это значит, что многие по-прежнему не посещают польские школы или же калькуляция завышена.

По мнению Прежемислава Чарнека, "большинство этих детей наверняка будут учиться дистанционно в школах Украины", многие из которых предлагают формы онлайн-обучения ученикам, перемещенным в результате войны.

Еще одной причиной министр называет возвращение некоторых детей в Украину – многие семьи беженцев уехали домой после того, как активные боевые действия сосредоточилась на востоке. Или же беженцы переехали из Польши, чтобы найти убежище в других странах.

Места пустуют. В польские школы пошли значительно меньше детей из УкраиныФото: Часть украинских беженцев выбрали обучение онлайн из Украины (gettyimages.com)

Конфликтов между польскими и украинскими детьми не было

Во время выступления по поводу начала учебного года министр поблагодарил всех учеников и учителей по всей Польше за отличный прием, оказанный украинским беженцам во всех школах.

"В Польше нет ни одного места, откуда бы пришла какая-либо информация о проблемах в отношениях между нашими воспитанниками и украинскими. Это большая заслуга наших учителей, наших учеников и наших родителей", - добавил он.

Места пустуют. В польские школы пошли значительно меньше детей из Украины

Фото: В Польше обеспечили дружелюбный прием украинским детям в школах (gettyimages.com)

Польша стала основным пунктом назначения для тех, кто бежал из Украины от войны. Более 40% беженцев были детьми. Пока властям точно неизвестно, сколько беженцев остаются в Польше, но, по оценкам, их намного больше 1 миллиона.

Напомним, мы писали, какие изменения ждут украинских беженцев во Франции.

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