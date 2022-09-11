Шкільні канікули 2022-2023: як відпочиватимуть діти і чи будуть переноси

З 1 вересня частина школярів сіла за парти, а частина за гаджети на "дистанційці". Шкільні канікули попри воєнний стан відбуватимуться за графіком, але можливі деякі зміни.
Про графік відпочинку школярів читайте нижче в матеріалі Styler.
Навчальний рік в Україні триватиме з 1 вересня по 30 червня. Дати канікул можуть мінятися відповідно до рішень адміністрацій шкіл, але важливо, щоб їхня тривалість була не менше 30 днів (без урахування літніх канікул).
Більшість українських шкіл навчається за семестровою системою (два семестри з відпочинком). В таких школах канікули триватимуть:
В деяких освітніх закладах діє триместрова система з модулями (переважно, у ліцеях та коледжах). Тут канікули мають інший графік:
Фото: Зимові канікули мають бути за графіком (freepik)
Зміни щодо термінів навчання, канікул та вихідних днів будуть залежати від воєнної та епідеміологічної ситуації в Україні.
Також дати весняних та осінніх канікул можуть відрізнятися в залежності від області. У зв'язку з сильними морозами та поганим опаленням у деяких школах канікули також можуть переноситися.
Раніше вчителі назвали предмети, які діти найгірше сприймають на дистанційці.
Також повідомлялося, що в польські школи пішло значно менше дітей з України, аніж очікувалося.