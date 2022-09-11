ua ru
Нд, 11 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Шкільні канікули 2022-2023: як відпочиватимуть діти і чи будуть переноси

Новость на русском →
Неділя 11 вересня 2022 09:42
Шкільні канікули 2022-2023: як відпочиватимуть діти і чи будуть переноси Фото: Коли будуть шкільні канікули в Україні (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

З 1 вересня частина школярів сіла за парти, а частина за гаджети на "дистанційці". Шкільні канікули попри воєнний стан відбуватимуться за графіком, але можливі деякі зміни.

Про графік відпочинку школярів читайте нижче в матеріалі Styler.

Навчальний рік в Україні триватиме з 1 вересня по 30 червня. Дати канікул можуть мінятися відповідно до рішень адміністрацій шкіл, але важливо, щоб їхня тривалість була не менше 30 днів (без урахування літніх канікул).

Графік канікул 2022-2023

Більшість українських шкіл навчається за семестровою системою (два семестри з відпочинком). В таких школах канікули триватимуть:

  • Осінні - з 24 по 30 жовтня 2022 року
  • Зимові - з 26 грудня 2022 року по 8 січня 2023 року
  • Весняні - з 27 березня 2023 року до 2 квітня 2023 року
  • Літні - з 1 червня 2023 року по 31 серпня 2023 року

В деяких освітніх закладах діє триместрова система з модулями (переважно, у ліцеях та коледжах). Тут канікули мають інший графік:

  • Перші осінні канікули - з 3 до 9 жовтня 2022 року
  • Другі осінні канікули - з 21 до 27 листопада 2022 року
  • Різдвяні/новорічні канікули - з 25 грудня 2022 року до 8 січня 2023 року
  • Лютневі канікули - з 10 до 19 лютого 2023 року
  • Весняні канікули - з 3 до 9 квітня 2023 року
  • Літні канікули - з 25 травня до 1 вересня 2023 року

Шкільні канікули 2022-2023: як відпочиватимуть діти і чи будуть переноси

Фото: Зимові канікули мають бути за графіком (freepik)

Як можуть змінюватися дати канікул

Зміни щодо термінів навчання, канікул та вихідних днів будуть залежати від воєнної та епідеміологічної ситуації в Україні.

Також дати весняних та осінніх канікул можуть відрізнятися в залежності від області. У зв'язку з сильними морозами та поганим опаленням у деяких школах канікули також можуть переноситися.

Раніше вчителі назвали предмети, які діти найгірше сприймають на дистанційці.

Також повідомлялося, що в польські школи пішло значно менше дітей з України, аніж очікувалося.

Читайте РБК-Україна в Google News
школа каникулы
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя