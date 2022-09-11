Шкільні канікули 2022-2023: як відпочиватимуть діти і чи будуть переноси

З 1 вересня частина школярів сіла за парти, а частина за гаджети на "дистанційці". Шкільні канікули попри воєнний стан відбуватимуться за графіком, але можливі деякі зміни.

Про графік відпочинку школярів читайте нижче в матеріалі Styler.

Навчальний рік в Україні триватиме з 1 вересня по 30 червня. Дати канікул можуть мінятися відповідно до рішень адміністрацій шкіл, але важливо, щоб їхня тривалість була не менше 30 днів (без урахування літніх канікул).

Графік канікул 2022-2023

Більшість українських шкіл навчається за семестровою системою (два семестри з відпочинком). В таких школах канікули триватимуть:

Осінні - з 24 по 30 жовтня 2022 року

з 24 по 30 жовтня 2022 року Зимові - з 26 грудня 2022 року по 8 січня 2023 року

з 26 грудня 2022 року по 8 січня 2023 року Весняні - з 27 березня 2023 року до 2 квітня 2023 року

з 27 березня 2023 року до 2 квітня 2023 року Літні - з 1 червня 2023 року по 31 серпня 2023 року

В деяких освітніх закладах діє триместрова система з модулями (переважно, у ліцеях та коледжах). Тут канікули мають інший графік:

Перші осінні канікули - з 3 до 9 жовтня 2022 року

з 3 до 9 жовтня 2022 року Другі осінні канікули - з 21 до 27 листопада 2022 року

з 21 до 27 листопада 2022 року Різдвяні/новорічні канікули - з 25 грудня 2022 року до 8 січня 2023 року

з 25 грудня 2022 року до 8 січня 2023 року Лютневі канікули - з 10 до 19 лютого 2023 року

з 10 до 19 лютого 2023 року Весняні канікули - з 3 до 9 квітня 2023 року

з 3 до 9 квітня 2023 року Літні канікули - з 25 травня до 1 вересня 2023 року

Фото: Зимові канікули мають бути за графіком (freepik)

Як можуть змінюватися дати канікул

Зміни щодо термінів навчання, канікул та вихідних днів будуть залежати від воєнної та епідеміологічної ситуації в Україні.

Також дати весняних та осінніх канікул можуть відрізнятися в залежності від області. У зв'язку з сильними морозами та поганим опаленням у деяких школах канікули також можуть переноситися.