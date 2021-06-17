Школьница отдала 60 тысяч за "любовный приворот": скандал с гадалкой на Закарпатье

Так, в полицию обратился отец потерпевшей несовершеннолетней девушки. Как рассказал мужчина, его дочь выносит из дома деньги, ювелирные украшения, бытовую технику, электроинструменты, телефоны, планшет и другое ценное имущество и отдает все 33-летней женщине.

По данным следствия мошенница пообещала 17-летней девушке вернуть ее парня и за это постоянно требовала денег.

Во время обысков в квартире подозреваемой полиция обнаружила вещи, принадлежащие потерпевшим. Однако, часть женщине уже удалось продать.

В полиции открыли уголовное производство по частям 1 и 2 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. За содеянное подозреваемой грозит до трех лет лишения свободы.