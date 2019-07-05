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Школьниц заставили прыгать и кричать в поддержку скандального нардепа (видео)

STYLERПерсоны    05.07.2019 - 20:47
Школьниц заставили прыгать и кричать в поддержку скандального нардепа (видео)
Игорь Мосийчук (фото: РБК-Украина)

Видео с использованием девочек-подростков в качестве агитаторов на выборы в Раду вызвало скандал в сети

В преддверии внеочередных выборов в Верховную Раду то и дело разгораются новые скандалы. Так, недавно в сети появилось видео, в котором школьницы из Обухова Киевской области устроили флешмоб в поддержку скандального нардепа и кандидата Игоря Мосийчука. Видеоролик был опубликован на Facebook-странице паблика Киев Оперативный.

На видео группа из семи старшеклассниц, прыгает, хлопает в ладони, выкрикивает, а девушка с рупором скандирует и кричит "Мосийчук - ты наш кандидат. Мося - мы за тебя, ты - наш кандидат. Игорь, Игорь, мы за тебя".

Напомним, недавно народный депутат Игорь Мосийчук попал в громкий скандал - он пришел на эфир в нетрезвом состоянии и обзывал зрителей, которые звонили в студию и просили его покинуть интервью.

"Этот замечательный танец нам прислали из города Обухова. Говорят, что таким образом там агитируют за кандидата в народные депутаты Игоря Мосийчука в округе # 94. Как вам сочетание детей и политики?" - сказано в описании видео.

Выборы в Раду 2019 - школьницы прыгали за Мосийчука (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Отметим, что пользователей сети повеселил такой нестандартный способ политагитации с использованием девочек-подростков. Они оставляют множество комментариев под видеороликом.

  • Спрос рождает предложение. Народ шоу любит, а разговаривать с людьми бесполезно. Поэтому "будуть танці".
  • Каждый зарабатывает, как может.

Школьниц заставили прыгать и кричать в поддержку скандального нардепа (видео)

Выборы в Раду 2019 - школьницы прыгали за Мосийчука (скрин: facebook.com)

  • Сколько он заплатил за этот цирк?
  • Скудность ума и фантазии.
  • Какой кандидат, такие и агитаторы.

Школьниц заставили прыгать и кричать в поддержку скандального нардепа (видео)

Выборы в Раду 2019 - школьницы прыгали за Мосийчука (скрин: facebook.com)

    Напомним, недавно один из кандидатов в народные депутаты оскандалился заявлением с обещанием привезти в Измаил Илона Маска и Арнольда Шварценеггера.

    Ранее сообщалось, что представителей "Оппоблока" обсыпали мукой у здания суда в Краматорске, где проходило судебное заседание по поводу скандальных билбордов кандидата в нардепы Юрия Солода, в которых он призывал "восстановить отношения с Россией".

    К слову, на выборы в Верховную Раду собрался еще один представитель шоу-бизнеса - Иво Бобул. Политические амбиции 66-летнего певца тут же взорвали сеть шутками и фотожабами.

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