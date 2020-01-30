Школьникам готовят новый запрет: о чем речь

Школьники в Украине не смогут пользоваться смартфонами, планшетами и смарт-часами на уроках. Об этом говорится в законопроекте № 2792, который зарегистрирован в Верховной Раде. Если данный проект примут, то учителя смогут забирать гаджеты во время уроков.

Автор законопроекта считает, что школьники очень долго сидят в соцсетях и играют в игры, поэтому им не хватает времени для того, чтобы общаться с родителями, делать домашние занятия, заниматься спортом и играть с друзьями.

Данный запрет относится не только к ученикам, но также и к учителям. Исключение может быть только если устройства используются в образовательных целях и детьми с особыми образовательными потребностями.

При этом, что окончательное решение будет принимать директор школы. Именно он будет определять порядок пользования устройствами, которые подключаются к интернету в учебном заведении. При этом в этом вопросе также смогут принимать участие и родительские комитеты.

Стоит отметить, что ограничения на гаджеты в школах есть в разных странах включая Францию, Грецию, Таджикистан и некоторые штаты США. Запрет планируют ввести в Германии, но в данный момент он действует только в Баварии. В Великобритании школы сами принимают решение по этому поводу.

В Украине в 2007 году приняли запрет на использование телефонов на уроках, но в 2014 году Министерство образования отменило его и оставило решение за школами.