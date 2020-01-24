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Школьников начнут сурово наказывать за нарушения: что известно

STYLERЖизнь    24.01.2020 - 15:49
Школьников начнут сурово наказывать за нарушения: что известно
В Украине начнут наказывать школьников за шпаргалки (Коллаж РБК-Украина)

В Украине начнут наказывать школьников и учителей за подсказки и списывания

Верховная Рада Украины приняла новый закон "О полном среднем образовании" 16 января 2020 года. В этом законе появилось много новых правил как для учителей, так и для учеников. Дети теперь получат не только право выбирать предметы, но их начнут наказывать за списывание и шпаргалки.

Как пишет издание "Освіта", в законе появилось новое значение – нарушение академической добропорядочности. Под эти нарушения попадают:

  • Списывание
  • Обман
  • Плагиат
  • Взяточничество
  • Необъективное оценивание
  • Подсказки от учителя на семестровой контрольной
  • Подсказки учителя на внешнем независимом оценивании (ВНО)
  • Использование шпаргалок и технических устройств во время контрольных работ

За нарушение добропорядочности виновные понесут наказание. Ученика могут отстранить от контрольной или экзамена, а также могут заставить пересдать предмет повторно. А могут и оставить заново проходить весь предмет. Кроме того, такого ученика могут лишить стипендии, призовых мест на турнирах, олимпиадах, конкурсах.

Учителей наказывать будут еще строже. За нарушение добропорядочности педагога могут лишить премии на год и даже отобрать педагогическое звание.

Также их не будут привлекать к проведению процедур и мероприятий по обеспечению повышения качества образования, ученических олимпиад и других соревнований. Такие педагоги не будут допускаться до внеочередной аттестации для повышения квалификационной категории или педагогического звания.

Решения о том, какой вид наказания понесет ученик или учитель, будет принимать педагогический совет учебного заведения.

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