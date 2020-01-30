Школярам готують нову заборону: про що мова

Школярі в Україні не зможуть користуватися смартфонами, планшетами та смарт-годинами на уроках. Про це йдеться в законопроекті № 2792, який зареєстрований у Верховній Раді. Якщо даний проект приймуть, то вчителі зможуть забирати гаджети під час уроків.

Автор законопроекту вважає, що школярі дуже довго сидять в соцмережах і грають в ігри, тому їм не вистачає часу для того, щоб спілкуватися з батьками, робити домашні заняття, займатися спортом і грати з друзями.

Ця заборона стосується не тільки учнів, а й вчителів. Виняток може бути тільки якщо пристрої використовуються в освітніх цілях і дітьми з особливими освітніми потребами.

При цьому, що остаточне рішення буде приймати директор школи. Саме він буде визначати порядок користування пристроями, що підключаються до інтернету в навчальному закладі. При цьому в цьому питанні також зможуть брати участь і батьківські комітети.

Варто зазначити, що обмеження на гаджети в школах є в різних країнах, включаючи Францію, Грецію, Таджикистан та деякі штати США. Заборону планують ввести в Німеччині, але в даний момент вона діє лише в Баварії. У Великобританії школи самі приймають рішення з цього приводу.

В Україні у 2007 році прийняли заборону на використання телефонів на уроках, але в 2014 році Міністерство освіти скасувало його і залишило рішення за школами.