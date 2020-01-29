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Школьные каникулы в 2020 году: названы точные даты весеннего отдыха

STYLERЖизнь    29.01.2020 - 08:44
Школьные каникулы в 2020 году: названы точные даты весеннего отдыха
Каникулы в 2020 году (Коллаж РБК-Украина)

Названы даты школьных весенних каникул, а также дополнительных выходных

Каникулы у украинских школьников весной будут короткими – всего одну неделю. По рекомендации от Министерства образования и науки даты весенних каникул – с 23 по 29 марта.

Однако все учебные заведения в стране могут самостоятельно принимать решение о графике каникул для учащихся. Согласно закону об образовании, решение может принимать руководство учебных заведений самостоятельно. Основное требование – каникулы для школьников не должны превышать 30 дней. Исключение составляет только период летних каникул.

Стоит отметить, что весной в Украине будут дополнительные выходные дни. Так, в марте украинцы получат дополнительный выходной 9 марта, так как официальный праздник Международного женского дня выпадает на воскресенье. Таким образом, будет длинный уик-энд – 7, 8 и 9 марта.

Также дополнительные выходные будут на Пасху – 18, 19 и 20 апреля. Первый день после Пасхи - выходной. В мае будет два длинных уик-энда – 1, 2 и 3 мая, а также 9, 10 и 11 мая. 1 мая – это пятница, а 11 мая – понедельник, но он будет выходным, так как 9 мая выпадает на субботу.

Кроме того, ранее мы сообщали о том, что в Украине резко возросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Многие школы в различных регионах Украины пошли на вынужденные каникулы и объявили карантин.

Медики прогнозируют пик заболеваемости на последние дни января – начало февраля, а это значит, что у многих школ могут измениться графики обучения в связи с превышением эпидпорога.

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