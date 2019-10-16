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В школе Запорожья мальчик душил одноклассницу: другие снимали на видео

STYLERЖизнь    16.10.2019 - 20:26
В школе Запорожья мальчик душил одноклассницу: другие снимали на видео
В Запорожье ребенок душил девочку (Коллаж РБК-Украина)

Ребенок душил девочку на глазах у всех

В Запорожье один из школьников на глазах у всех бил и душил одноклассницу. Вопиющий инцидент произошел в Космическом микрорайоне. Дети, вместо того, чтобы остановить насилие, снимали происходящее на камеры мобильных телефонов. Об этом сообщает издание Depo. В какой именно школе произошло событие, не указано.

При этом никто из школьников не вступился за девочку. Из-за чего произошел конфликт между детьми, неизвестно.

Видео: Мальчик душит и избивает девочку (YouTube/СЛИТО)

Как мы ранее писали, в Кривом Роге Днепропетровской области произошел скандал - отец мальчика избил 11-летнего ученика этой же школы. Мужчина вмешался в конфликт между детьми и применил силу. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Также мы сообщали, как Шанхае 13-летний ребенок из украинско-китайской семьи совершил самоубийство по причине издевательств со стороны школьного учителя.

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