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В Кривом Роге автомобиль столкнулся с маршруткой, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    03.10.2019 - 17:49
В Кривом Роге автомобиль столкнулся с маршруткой, есть пострадавшие
Фото с места ДТП (1kr.ua)

В результате аварии пострадало 8 человек

В четверг, 3 октября, в Кривом Роге произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием легкового автомобиля и маршрутки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, авария произошла в Терновском районе Кривого Рога. Автомобиль Daewoo Lanos столкнулся с маршруткой, в которой находились пассажиры. На место прибыло несколько бригад скорой помощи, чтобы оказать помощь пострадавшим, которых, по предварительной информации, 8 человек. Также пострадал водитель легковушки и один из пассажиров.

Очевидцы ДТП сообщили, что на момент происшествия в салоне маршрутки находилось около 20 пассажиров, среди них были дети. В легковушке было трое мужчин. Водителя и пассажира, который был на переднем сидении, госпитализировали с места ДТП. Водитель легковушки получил травму головы, а пассажир - ссадины. После они вернулись на место аварии для выяснения обстоятельств произошедшего с правоохранителями.

Фото с места ДТП (1kr.ua)
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля заблокировано движение по мосту Метро в сторону Левого берега.
Ранее РБУ-Украина сообщало, что в Полтавской области автомобиль сбил сотрудницу полиции, которая впоследствии умерла от полученных травм. Виновник ДТП имел признаки алкогольного сопьянения.

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