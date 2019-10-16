У школі Запоріжжя хлопчик душив однокласницю: інші знімали на відео

У Запоріжжі дитина душив дівчинку (Колаж РБК-Україна)

Дитина душила дівчинку на очах у всіх

В Запоріжжі один із школярів на очах у всіх бив і душив однокласницю. Кричущий інцидент стався в Космічному мікрорайоні. Діти, замість того, щоб зупинити насильство, знімали те, що відбувається на камери мобільних телефонів. Про це повідомляє видання Depo. В якій саме школі відбулася подія, не зазначено.

При цьому ніхто з школярів не заступився за дівчинку. Через що стався конфлікт між дітьми, невідомо.

Відео: Хлопчик душить і б'є дівчинку (YouTube/ЗЛИТО)

Як ми раніше писали, в Кривому Розі Дніпропетровської області стався скандал - батько хлопчика побив 11-річного учня цієї ж школи. Чоловік втрутився в конфлікт між дітьми і застосував силу. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Також ми повідомляли, як Шанхаї 13-річний дитина з українсько-китайської сім'ї скоїв самогубство через знущання з боку шкільного вчителя.